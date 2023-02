Cancro io ti BOCCIO: l’adesione del Liceo Buchner

Giuseppe Valentino | C’è anche il Liceo Statale G.Buchner di Ischia tra le 700 scuole d’Italia che sostengono il progetto Cancro io ti BOCCIO promosso dall’AIRC e studiato appositamente per le scuole al quale, da oltre 15 anni, si affianca all’iniziativa “Le Arance della Salute”.

Nella giornata di sabato 28 gennaio, un gruppo di studenti del nostro Liceo, coordinati dalla prof.ssa Saveria Volta ha dato una bella lezione al cancro, adottando il motto “la salute è nelle nostre mani”

I ragazzi della seconda B classico infatti, entusiasti di poter contribuire ad una giusta causa, hanno organizzato un punto di distribuzione proprio all’ingresso della sede di Ischia con reticelle di arance rosse italiane, a fronte di un contributo di 10 euro, vasetti di marmellata a 6 euro e vasetti di miele a 8 euro (secondo il regolamento dell’associazione) coinvolgendo tutti gli studenti del plesso. Il ricavato viene utilizzato per finanziare i progetti di ricerca più innovativi svolti nelle principali istituzioni italiane e per assegnare borse di studio a giovani laureati che si vogliono specializzare in oncologia. In più si contribuirà a finanziare circa cinquemila ricercatori impegnati a rendere la malattia sempre più curabile. Diffondere la consapevolezza della prevenzione è il primo passo per sconfiggere una malattia che nel 2023 almeno una persona su tre ha ancora il rischio di contrarre.

Lo scopo è quello di portare a scuola l’importanza di stili di vita salutari (e le arance sono il frutto più indicato per simboleggiare la prevenzione contro il tumore: contengono infatti un grande patrimonio di antiossidanti e di vitamina C) e conoscere la gratificazione del volontariato, promuovendo la cittadinanza attiva e scoprendo insieme il valore della ricerca scientifica.

“Queste azioni intendono avvicinare i nostri studenti al mondo della ricerca, alla pratica di corretti stili di vita, alla cultura della salute e del volontariato” sottolinea la dirigente Assunta Barbieri che prosegue “tramite gli studenti si raggiungono anche le loro famiglie, aumentando la ricaduta di queste importanti azioni informative e di prevenzione”.

Un bagaglio culturale da acquisire fin da piccoli e da arricchire nell’adolescenza quando si coltivano interessi e vocazioni. Proprio bambini e ragazzi diventano, a loro volta, ambasciatori presso le famiglie.