Campo sportivo “Monti-Di Meglio”: è finita la pacchia! Ecco il nuovo regolamento

Ida Trofa | Arriva, dopo tanto polemizzare e, soprattutto, tante tensioni, il nuovo regolamento per l’uso del Centro sportivo Monti-Di Meglio a Casamicciola: è finita la pacchia! A stabilire in 10 capi e 21 articoli come, chi, quando e, soprattutto, a che prezzo potrà usare la struttura pubblica è stato il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio con propria deliberazione. Si tratta della N° 3 del 6 ottobre 2022. La Dott.ssa Simonetta Calcaterra, nella qualità di Commissario Straordinario, in esecuzione dell’Ordinanza della Prefettura di Napoli (n. 204604 del 29/06/2022) ha di fatto rivisitato ampiamente le precedenti regolamentazioni.

Ovvero la delibera del Commissario Straordinario n° 18 del 24/01/01 con cui è stato approvato il “Regolamento d’uso dei beni comunali”, ivi compreso l’utilizzo del campo Sportivo; la determina n° 65 dell’8/02/2001 del Responsabile del Servizio con cui venivano approvate le tariffe e le cauzioni per l’utilizzo delle palestre, sale civiche, aule scolastiche ed impianti sportivo all’aperto di proprietà comunale; la determina del Responsabile del Servizio LL.PP. n° 165 del 24/05/2010 con cui venivano approvate le nuove tariffe per l’utilizzo delle palestre e del Campo Sportivo. Modifiche ed integrazione della Determina n° 65 dell’8/02/2001; la determina n. 85 del 22.2.2011 del Responsabile del Servizio Territorio ed Ambiente con cui venne approvata la nuova tariffa per l’utilizzo del campo Sportivo. Modifica ed integrazione delle Determina n° 165 del 24/05/2010; in ultimo ma non per ultimo, nel mirino delle Calcaterra è finita la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 03 luglio 2012 con cui è stato approvato, con modifiche il “Regolamento d’uso del Campo Sportivo Comunale “C. Monti – S. Di Meglio”.

L’Obbiettivo principale della revisione sono le nuove tariffe e le nuove modalità di pagamento con l’approvazione degli schemi di convenzione per l’uso del Campo in quel del Tabor. L’impressione è che si sia voluto dare un freno, almeno in questa congiuntura di gestione commissariale del paese, all’uso privatistico e troppo personalizzato (ad uso e consumo di talune realtà dette sportive) che una certa politica aveva largamente consentito sin qui. Il resto è cronaca d litigi, bollette salatissime e autorizzazioni in chiaro scuro. Così il funzionario prefettizio ha ritenuto necessario cambiare il Regolamento per quanto riguarda le tariffe e le modalità di pagamento.

Tra l’altro lo ha fatto, secondo rinnovati schemi di convenzione per l’uso del campo di calcio in questione, che riportano gli obblighi che il concessionario è tenuto a rispettare nell’utilizzo della struttura sportiva. A formare il rinnovato procedimento è il Responsabile dell’Area VII Ing. Michele Maria Baldino. Emerge chiaramente la volontà dell’Ente Locale di mettere la parola fine all’anarchia pseudo sportiva che ha dominato lo sfruttamento dell’impianto sportivo casamicciolese.

Le regole basilari per l’uso del campo

Come scrive Baldino, l’impianto è destinato alle diverse attività sportive da parte di gruppi, associazioni, società, enti, sodalizi e privati cittadini che abbiano fatto regolare richiesta di utilizzo all’ente gestore. Il campo verrà concesso in ordine di priorità, tenendo conto del valore sportivo dell’evento. Esso verrà inoltre concesso per allenamenti sportivi di organizzazioni cittadine. La concessione, ovviamente, è a titolo oneroso. I fruitori dell’impianto sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell’utilizzo degli spogliatoi, degli attrezzi e del campo in modo da evitare danni a terzi o all’impianto. L’Amministrazione comunale ha facoltà di sospendere o rinviare per motivate esigenze di carattere sportivo o extra-sportivo qualsiasi attività o manifestazione programmata nell’ impianto sportivo. Resta inteso che è vietato sub concedere a chiunque e a qualsiasi titolo l’uso dell’impianto.

Per ottenere l’uso del Campo Sportivo i richiedenti devono presentare al Comune apposita richiesta scritta in carta semplice secondo in modello predisposto, l’“Allegato 1” al Regolamento Caracaterra. Un modello che dovrà contenere, come di regola, le ttestazione di iscrizione della società all’Albo Comunale delle Associazioni, lo Statuto della società con tipo di attività avente o non scopo di lucro; iscrizioni a CONI o FIGC e a garanzia degli adempimenti previsti dalla gestione dell’impianto sportivo, il Concessionario dovrà costituire idonea cauzione, pari al 10% dell’importo contrattuale, a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa emessa da primaria società del settore; la fideiussione dovrà contenere la clausola espressa di rinuncia della preventiva escussione del garantito, nonché la disponibilità dell’istituto bancario o assicurativo di erogare l’importo a semplice richiesta del Comune.

Immancabili le assicurazione contro gli infortuni e la Domanda di ammissione ai Campionati per la stagione Sportiva. Con l’inizio delle attività sportive il responsabile comunicherà il calendario dettagliato delle attività svolte nei periodi concessi. “La mancanza di uno qualsiasi dei documenti richiesti è motivo di rigetto ed archiviazione della istanza”. Invece, le Associazioni, Enti o Gruppi Sportivi che svolgono attività amatoriale, per uso limitato ad una singola gara o ad un torneo, interessati all’utilizzo del Campo Sportivo, devono presentare regolare istanza allegando apposita dichiarazione di responsabilità.

Il preavviso minimo per poter ottenere l’uso del Campo Sportivo

L’Amministrazione non è tenuta a procedere all’assegnazione di tutti gli spazi nelle fasce orarie che risultano disponibili, riservandosi, su valutazioni motivate, di sottrarli all’assegnazione. L’assegnazione dei turni di allenamento e degli spazi per disputare partite dovrà tenere conto, nell’ordine: del fatto che i richiedenti abbiano o meno sede nel territorio del Comune di Casamicciola Terme; della categoria di appartenenza, con ordine di priorità dalla più elevata federale, agli amatori ed ai gruppi spontanei; dell’accertamento che la società richiedente non svolge attività a fine di lucro. L’assegnazione degli spazi dovrà riguardare la pratica della disciplina del calcio e, in subordine, di altre discipline sportive espressamente richieste nella domanda, conformi alla tipologia dell’impianto.

È fatto divieto ai concessionari ed a chiunque altro ammesso in virtù dell’autorizzazione a fruire del campo sportivo e degli accessori, di espletare, sia nell’interno che nelle adiacenze del campo, qualsiasi attività ed a qualsiasi titolo, che non sia strettamente conforme all’accordata autorizzazione.

Le società o gruppi utenti potranno usufruire solo dei turni assegnati senza possibilità di richiedere spostamenti di sorta, salvo rinunce di spazi da parte di altre società che lascino turni liberi, o eventuali richieste di interscambio di turni alla pari con accordo tra le diverse società. In caso di richieste relative agli stessi orari di allenamento si procederà ad assegnare gli stessi mediante sorteggio alla presenza delle associazioni interessate. In caso di problemi o nuove esigenze intervenuti in corso d’anno, l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare gli spostamenti di turno dandone comunicazione almeno una settimana prima della data di spostamento alle società sportive interessate.

In questo caso l’utente ha facoltà di rinunciare immediatamente, qualora il cambio imposto non ne consenta un soddisfacente utilizzo per la propria attività. Il gestore del Campo Sportivo, in presenza di morosità nel pagamento delle tariffe dovute da parte dell’assegnatario, documentata dall’invio di almeno due solleciti scritti, potrà proporre all’Amministrazione Comunale la revoca dell’assegnazione degli spazi stessi. La revoca diverrà esecutiva solo su assenso scritto dell’Ufficio Comunale che ne indicherà la decorrenza. L’Amministrazione Comunale si riserva altresì di revocare gli spazi a quegli utenti che non rispettino le norme generali d’uso.

La concessione di utilizzo dell’impianto sportivo è rilasciata dal Servizio Patrimonio sulla base delle richieste pervenute in considerazione della loro priorità cronologica e della disponibilità dell’uso del bene che si intende richiedere.

TARIFFE

Le tariffe d’uso dell’impianto sportivo, sono rideterminate con Delibera di Giunta su proposta del responsabile del Servizio Patrimonio secondo i seguenti criteri intesi a:

Garantire il livello di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale;

Agevolare l’uso delle strutture comunali ai fini culturali, sociali, civili, educativi;

Incentivare i gruppi spontanei di volontariato con finalità di servizio a favore della collettività;

Graduare le tariffe tenendo conto della rilevanza sociale dei gruppi e associazioni ed in rapporto alla presenza o meno di autonomia di finanziamento o alla sussistenza di fini di lucro.

Le tariffe vengono adeguate annualmente prima dell’approvazione del bilancio di previsione. Il terzo richiedente dovrà provvedere al pagamento delle tariffe d’uso previste. L’amministrazione comunale può concedere in uso alle categorie di cui all’art.10 anche solo metà del campo sportivo con la possibilità, quindi, che in un’ora possano esserci anche 2 richiedenti.

QUADRO DELLE TARIFFE

In sede di prima applicazione le tariffe sono le seguenti:

Categoria A: Società calcistiche regolarmente affiliate alla F.I.G.C. o ad un ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI e residenti nel Comune di Casamicciola Terme:

€ 11,00 euro/h. per allenamenti e partita di campionato con maggiorazione 11 euro/h per le ore notturne con utilizzo dell’illuminazione artificiale;

Facoltà di richiedere nei giorni dedicati agli allenamenti (martedì, mercoledì, giovedì e venerdì), le fasce orarie (15:00 – 16:30; 16:30 – 18:00; 18:00 – 19:30);

Si specifica che per la prima fascia oraria (15:00 – 16:30) avranno priorità le attività di base (età bambini dai 4 ai 12 anni);

Si specifica che hanno la precedenza per l’uso degli spogliatoi con maggiore efficienza in termini di grandezza, servizi ed attrezzature i bambini delle fasce d’età dai 4 ai 12 anni; Infine come previsto all’art.7 in caso di richieste relative agli stessi orari di allenamento si procederà ad assegnare gli stessi mediante sorteggio alla presenza delle associazioni interessate.

Categoria B: Società calcistiche regolarmente affiliate alla F.I.G.C. o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e non residenti nel comune di Casamicciola Terme:

€ 8.500,00 euro/anno (per anno si intende il periodo che va dal 1settembre al 1giugno escluso la settimana precedente e quella antecedente le festività pasquali e natalizie) per allenamenti e partite di campionato;

Richiedere al massimo 4 ore settimanali.

Categoria C: Associazioni non riconosciute dal CONI e residenti nel Comune di Casamicciola Terme, Istituzioni Scolastiche, Organizzazioni di Volontariato, Istituzioni Ecclesiastiche e Cooperative senza fini di lucro operanti nel territorio comunale:

a) Per organizzare tornei-eventi di elevato interesse pubblico, sociale o culturale con un numero di gare non inferiore a trenta, 28,00 euro / 100 minuti; per tornei con numero di gare da dieci a trenta, 34,00 euro / 100 minuti, con maggiorazione di 18,00 euro / 100 minuti per le ore notturne con utilizzo dell’illuminazione artificiale;

b) Per partita singola 91,00 euro / 100 minuti nelle ore notturne (ossia con l’illuminazione artificiale) e 68,00 euro / 100 minuti nelle ore diurne;

c) Per richieste di un massimo di 3 ore/settimana per un periodo maggiore di 30 giorni nei mesi dal 1° settembre al 1° giugno di ogni anno euro 22,00/ora. Per tale categoria la concessione di utilizzo del campo sportivo è subordinata in base alla disponibilità di ore rimaste rispetto a quelle assegnate alle società sportive iscritte ai Campionati di Calcio ufficiali. Si precisa che hanno la precedenza nella richiesta di ore e nel calendario annuale di utilizzo del campo la categoria A di cui sopra

Categoria D: attività amatoriale (coloro che intendono utilizzare l’impianto sportivo sporadicamente):

a) Utilizzo intero campo sportivo (per partite di calcio ad 11) diurno 175,00 euro / 100 minuti e notturno 216,00 euro / 100 minuti;

b) Utilizzo metà campo sportivo (per partite di calcio a 8 o calcio a 5) 91,00 euro / 100 minuti e 136,00 euro / 100 minuti in notturno.

È possibile richiedere un abbonamento di 5 partite con il 20% in meno sulle tariffe a partita di cui sopra.