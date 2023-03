Campionato Italiano Cadetti A2, Olympic Judo Forio presente!!!!

Sono belle ed emozionanti le foto che ci arrivano direttamente da Taranto, dove i ragazzi della ASD Olympic Judo Forio disputeranno gli incontri del campionato italiano Cadetti A2.

” Siamo a Taranto per la finale del Campionato Italiano Cadetti A2 che si disputera’ a partire da domani sabato 18 e domenica 19 marzo – ci scrivono – A bordo del nostro pullmino una delegazione foriana con gli atleti Fabio Mattera 17 anni cat. 60 kg. , Gianluigi Pesce 16 anni 90 kg. e Vittoria Ruggiero 16 anni 44 kg. I nostri ragazzi sabato e domenica affronteranno i piu’ quotati ed affermati Judokas di tutta Italia arrivati a Taranto per la Finale del titolo Italiano A2. Tantissimi sacrifici fisici ed economici per essere sempre presenti a rappresentare l’isola d’Ischia e Forio a livello Nazionale Italiano. In bocca al lupo ai nostri ragazzi.

Olympic Judo Forio sempre presente. I nostri ragazzi si qualificano ed arrivano sempre e sistematicamente alle finali. Lavoriamo ogni giorno per portare a Forio al piu’ presto un Titolo Italiano di categoria.”

In bocca al lupo ragazzi!