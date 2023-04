Campionato Amatoriale. Ciunfrini: “Ecco perché abbiamo abbandondato il campo

riceviamo e pubblichiamo | In nome e per conto dell’intera squadra BLOGGER VIAGGI, partecipante al Torneo Amatoriale “Memorial Pietro Ferrandino” 2022/23, invio questa mail per far chiarezza sui fatti accaduti nel quarto di finale del 27/03/23, per suggerire soluzioni tali da evitare analoghe problematiche future e per ringraziare l’intero comitato per averci gentilmente ospitato. Dal comunicato ufficiale n°19 del 31/03/23 si evince che il quarto di finale BLOGGER VIAGGI- PANZA H.MIRALISA veniva sospeso al minuto 44 per abbandono volontario del rettangolo di gioco da una parte dei calciatori della compagine Casamicciolese omettendo però di evidenziare, che questo veniva espressamente fatto per salvaguardare l’incolumità di tutti i calciatori presenti, dato che l’ambiente era ormai troppo acceso a causa degli episodi avvenuti.

Soprattutto in tale comunicato non viene riportato che: Il cronometro della partita veniva sistematicamente fermato nel secondo tempo sul risultato di 1 a 0 a favore del BLOGGER VIAGGI, per evitare perdite di tempo (40 minuti da regolamento interno); Venivano poi concessi ulteriori 6 minuti di recupero oltre il tempo regolamentare; Si concedeva al minuto 44 goal in contestatissima posizione di fuorigioco ad un calciatore Panzese, affermando tramite il segnalinee che questi veniva tenuto in gioco dal solo portiere avversario (la regola del fuorigioco prevede invece la presenza di almeno 2 calciatori per mantenere in gioco l’attaccante); che l’arbitro della sfida fischiava per ben tre volte al minuto 44, di conseguenza con 2 minuti di anticipo, quando erano ancora in corso spiegazioni e chiarimenti; Che infine lo stesso arbitro sospendeva la partita senza prima convocare e sentire i due capitani delle squadre, così come il regolamento del gioco calcio prevede in tali circostanze di numero non legale di una di esse.

Accettando anche se non condivendo la decisione di darci partita persa, riporto tutto questo solo per far comprendere le motivazioni del nostro “abbandono” e soprattutto affinché queste vengano cortesemente riportate e rispettate nella maniera opportuna. Ringrazio tutti per la disponibilità e nell’invitarvi in una maggiore chiarezza ed imparzialità futura, vi porgo i nostri più cordiali saluti. Ciunfrini Ciriaco manager BLOGGER VIAGGI.”