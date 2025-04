Campi da tennis comunali a Ischia: una querelle senza fine! Inizia il secondo set

Sembra non aver fine la “guerra delle racchette” tra il Comune di Ischia, l’Associazione Ischia Lido e l’Associazione Ischia Tennis Club. Mentre nel giorno della prima seduta di gara arrivava la sentenza del TAR sull’improcedibilità del ricorso del sodalizio presieduto da Tony Conte, dando così via libera a tutti gli effetti all’espletamento della procedura, all’esito dell’apertura delle buste amministrative, la commissione di gara ha decretato l’esclusione dalla procedura della Ischia Tennis Club asd.

“Facendo seguito alla verifica della completezza della documentazione amministrativa presentata sono emerse delle carenze sostanziali nel contratto di avvalimento prodotto in sede di gara dalla società ISCHIA TENNIS CLUB ASD e stipulato con la società POSEIDON CLUB SSD a r.l., risultando pertanto nullo. Dette carenze -scrive il Comune nella pec di comunicazione d’esclusione- non sono sanabili attraverso l’istituto del soccorso istruttorio e, quindi, il concorrente non è in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura. Nello specifico il contratto contiene un’indicazione generica, di fatto meramente ripetitiva di quella di legge, secondo cui la società POSEIDON CLUB SSD si impegna a mettere a disposizione di Ischia Tennis Club ASD “i requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal disciplinare di gara, nonché tutte le risorse, i mezzi e il personale idoneo e necessario all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.”, quindi in maniera astratta e senza alcuna specificazione volta ad individuare in concreto quale dovrebbe essere il suo apporto nell’esecuzione della concessione, in contrasto con quanto previsto dall’art. 104 comma 1 del D.Lgs 36/23 e ss. mm. e ii. “…. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico ……”.

L’ente di Via Iasolino, poi, corrobora il provvedimento con ulteriori pronunciamenti. “La giurisprudenza ha messo in luce che, sebbene il contratto di avvalimento non debba necessariamente spingersi alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera e dei materiali, all’esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale, tuttavia l’assetto negoziale deve consentire quantomeno l’individuazione delle esatte funzioni che l’impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all’impresa ausiliata, e i parametri ai quali rapportare le risorse messe a disposizione (Consiglio di Stato sez. V – 10/01/2024, sentenza n. 322 e Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 10 gennaio 2022 n.169). Nel caso di specie -continua il Comune di Ischia- si rileva che nel contratto di avvalimento presentato: • Non si specifica in alcun modo quali e/o quante funzioni saranno eseguite dall’impresa ausiliaria; • Non viene in alcun modo indicato quali siano le risorse (o anche solo la tipologia di esse) che verranno messe a disposizione dell’impresa ausiliata, “i requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal disciplinare di gara, nonché tutte le risorse, i mezzi e il personale idoneo e necessario all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto” è una formulazione astratta e generica che la giurisprudenza ritiene insufficiente a dimostrare la specificazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliata; • Non vi è alcun parametro idoneo ad individuare e/o a quantificare le risorse adibite alla commessa le quali risultano non solo indeterminate ma anche indeterminabili.”

Il Comune conclude asserendo: “Si evidenzia, infine, che per tali carenze nel contratto di avvalimento non è possibile fare ricorso all’istituto del soccorso istruttorio a fronte di un assetto negoziale nullo per indeterminatezza dell’oggetto o, comunque, a fronte di lacune sostanziali relative ad elementi essenziali del contratto (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 4 novembre 2024 n.8711). Per tutto quanto sopra esposto si comunica che l’operatore economico ISCHIA TENNIS CLUB ASD è escluso dalla procedura in esame.”

La reazione degli esclusi non si è fatta attendere e ieri, con pec delle 17.36 (quattro minuti prima che si aprisse la nuova seduta per l’apertura delle buste tecniche, ecco la breve ma motivata replica della Ischia Tennis Club ASD al provvedimento subito: “Relativamente alla comunicazione di esclusione a cui si replica, fermo e impregiudicato ogni diritto della scrivente a tutelare i propri diritti presso le sedi giudiziarie competenti, si rappresenta in via immediata che il disciplinare di gara non prevedeva in alcun modo l’inclusione dei dettagli da Voi ritenuti mancanti nel contratto di avvalimento e ampiamente indicati, nel rispetto del medesimo disciplinare, nell’apposita sezione tecnica. Pertanto, come da giurisprudenza ampiamente consolidata, non sussiste alcuna condizione a che la scrivente venga esclusa dalla procedura in corso, motivo per cui si richiede l’immediata riammissione alla procedura in questione. Si attende immediato riscontro alla presente.”

Intanto, per il giorno 22 aprile alle ore 10.00 è stata fissata la nuova seduta di gara per l’ultimo atto precedente l’aggiudicazione, ovvero l’apertura delle buste economiche, ridotte ovviamente a una sola (quella dell’Associazione Ischia Lido) in virtù dell’esclusione dell’unico altro partecipante, cioè l’ISCHIA TENNIS CLUB in avvalimento con la POSEIDON CLUB ssd a r.l., sodalizio di assoluto prestigio pronto a supportare il progetto della nuova associazione isolana con il suo know-how.

Si tratterà di capire se oggi, nel riscontrare le controdeduzioni via pec dell’associazione esclusa e la relativa richiesta di riammissione, la commissione di gara riterrà di accoglierla e rimettere in gioco il sodalizio escluso evitando ulteriori quanto certi ricorsi amministrativi, ovvero mantenere la barra dritta rispetto al provvedimento già adottato e rischiare di protrarre ulteriormente, alla luce di un sicuro contenzioso, la determinazione del nuovo aggiudicatario della struttura tennistica comunale.