Campi da tennis comunali a Ischia: aggiudicazione e pubblicazione “tempestive”

Arriva l’aggiudicazione della gara per i campi da tennis al Lido all’unico concorrente ammesso, l’associazione Tennis Club Ischia Lido di Gerardo Migliaccio, attuale gestore. Un atto “finale” che non esclude la conclusione del contenzioso tra l’Ischia Tennis Club e il Comune. Innanzitutto per l’esclusione dalla procedura dell’ASD di Tony Conte decretata dalla commissione di gara per mancanza dei requisiti minimi dovuti alla carenza della documentazione amministrativa in ordine al contratto di avvalimento, non sanabili attraverso il soccorso istruttorio. Una decisione suscettibile di ulteriore impugnazione al Tar, dopo che l’indizione della gara aveva reso improcedibile il primo ricorso presentato da Conte.

Già questa una iniziativa “strategica” da parte del Comune, visto che gli atti di gara erano stati pubblicati proprio il giorno prima della camera di consiglio fissata per il 27 marzo.

E ora si aggiunge la pubblicazione “tempestiva”. Il responsabile del Servizio 9 ing. Luigi De Angelis ha infatti pubblicato all’albo pretorio l’avviso di esito di gara proprio il 30 aprile, ovvero nell’ultimo giorno disponibile prima che scadesse la proroga concessa al Tennis Club Ischia Lido che Tony Conte aveva invano impugnato. Per il Tar l’indizione della gara rendeva inutile l’annullamento della determina di proroga «fino alla definizione della procedura di gara ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione definitiva della concessione in uso della struttura di che trattasi e comunque non oltre il 30 aprile 2025».

La sentenza sottolineava che «l’interesse fatto valere dalla ricorrente è appunto quello alla celere indizione da parte del Comune di una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento in concessione della struttura sportiva appartenente all’amministrazione intimata e denominata “Il Lido”, sita in Ischia, al fine di potervi partecipare (tanto è vero che essa, con istanza-diffida del 3 maggio 2024, sollecitò l’amministrazione comunale a provvedere alla indizione della procedura di evidenza pubblica per l’affidamento in concessione dei predetti beni); ed infatti, ad avviso della ricorrente il provvedimento di proroga impugnato sarebbe lesivo della sua sfera giuridica in quanto costituirebbe un ulteriore illegittimo differimento della indizione della gara.

Pertanto, una volta bandita la gara, tale interesse deve ritenersi soddisfatto, non ravvisandosi ulteriori profili di lesività in capo alla ricorrente dalla mera proroga tecnica del servizio nelle more dell’espletamento della procedura di gara».

Sta di fatto che Tony Conte ha sì partecipato alla gara, ma è stato escluso! E la richiesta di riammissione non è stata tenuta in conto dal Comune, che è andato avanti per la sua strada.

Anzi, per consentire al Tennis Club Ischia Lido la gestione senza soluzione di continuità la gara è stata espletata a tambur battente e l’avviso di esito datato e pubblicato appunto il 30 aprile.

L’ing. De Angelis dà conto della conclusione della procedura aperta attraverso la piattaforma telematica Tutto Gare, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, «per l’affidamento in concessione, per la durata di cinque anni, della gestione e conduzione dell’impianto sportivo comunale – campi da tennis e dei locali annessi – sito in Ischia Alla Via Lungomare Cristoforo Colombo».

Attestando che su due offerte ricevute, un solo concorrente è stato ammesso. E il responsabile del Servizio ha aggiudicato la concessione «per l’importo annuo di euro 9.760,15, per complessivi euro 48.800,75, con un rialzo pari all’1% rispetto all’importo a base di gara pari ad Euro 9.633,52 per complessivi Euro 48.317,60».

Inoltre dà atto «che sono stati positivamente verificati i requisiti dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario».

Una partita che difficilmente si chiuderà qui…