Campanile di Sant’Antonio, nuove opere di messain sicurezza. Era stato danneggiato da un fulmine

Come molti ricorderanno, nella serata del 22 ottobre dello scorso anno, nel corso di un violento temporale che si abbatté sull’isola, a Ischia un fulmine colpì il campanile della Chiesa di Sant’Antonio alla Mandra. Venne danneggiata la sommità, tanto che alcune parti della struttura crollarono nella piazzetta rampe di Sant’Antonio antistante la Chiesa e la Biblioteca Comunale Antoniana.

Successivamente, a seguito della ordinanza emanata il 28 ottobre, si era provveduto alla temporanea messa in sicurezza. Il Comune aveva infatti disposto «nei confronti del Fondo Edifici di Culto (F.E.C), di Don Emmanuel Monte (delegato vescovile per l’edilizia di culto) e di Padre Mario Lauro (guardiano del convento dei Frati Minori di S. Antonio): di effettuare ad horas le opere provvisionali ed interdittive per l’eliminazione del pericolo guardante il campanile della Chiesa di S. Antonio; a non frequentare e far frequentare la zona oggetto del pericolo fino alla presentazione del certificato di eliminato pericolo da parte di tecnico abilitato».

Sta di fatto che, anche a seguito degli ulteriori eventi atmosferici verificatisi, quelle opere ora risultano non più idonee a garantire la sicurezza e di qui la nuova ordinanza sindacale con cui il Comune si assume l’onere di provvedere ai necessari interventi.

RETI METALLICHE RIBALTATE DAL VENTO

Enzo Ferrandino richiama infatti il rapporto del 15 ottobre scorso a firma del responsabile del Servizio 7 ing. Luigi De Angelis, dal quale emerge che «le opere provvisionali nelle more poste in essere mediante creazione di un corridoio lamierato e ponteggi, potrebbero creare una potenziale situazione di pericolo in caso di forte vento o in caso di caduta di ulteriori calcinacci di grandi dimensioni dalla sommità del campanile, non assolvendo più la funzione di prevenzione e tutela della incolumità pubblica e privata per i fruitori della Biblioteca Comunale». Infatti «parte delle reti metalliche di recinzione sono state ribaltate dal forte vento che si è verificato negli ultimi giorni creando così una situazione di pericolo».

Il primo cittadino rileva a questo punto che «corrisponde all’interesse pubblico sotto il duplice profilo della tutela della incolumità pubblica e della più ampia e sicura fruizione degli spazi la immediata realizzazione di opere provvisionali idonee ad assicurare la fruizione degli spazi in sicurezza anche mediante imbracatura del campanile in modo da assicurarne la staticità nelle more del definitivo intervento di ripristino d’intesa con il F.E.C, la competente Prefettura di Napoli e la Soprintendenza ai beni architettonici di Napoli e Provincia».

Di qui la decisione di impartire agli uffici dell’Area Tecnica, Manutenzione e Protezione Civile, ciascuno per quanto di competenza, disposizioni «per la immediata eliminazione dei gravi inconvenienti segnalati dal rapporto sopra riportato anche al fine di evitare situazioni di pericolo e nel contempo procedere al miglioramento della libera fruizione delle aree pubbliche e private interessate e della incolumità di turisti e residenti, mediante le opere provvisionali di imbracatura del campanile».

Ribadisce che «sussistono le ragioni di straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in considerazione della provvisorietà della allocazione delle strutture mobili deteriorate finora utilizzate per la creazione del corridoio di accesso alla Biblioteca Comunale nelle more del definitivo intervento di ripristino». Intervento per il quale il Comune si è già dichiarato disposto a svolgere le funzioni di soggetto attuatore.

Pertanto viene ordinato agli uffici dell’Area Tecnica, Lavori Pubblici, Manutenzione e Protezione «di provvedere ad horas alla immediata eliminazione dei gravi inconvenienti segnalati dal rapporto sopra riportato, mediante la immediata realizzazione di opere provvisionali idonee ad assicurare la fruizione degli spazi in sicurezza anche mediante imbracatura del campanile, in modo da garantirne la staticità nelle more del definitivo intervento di ripristino».

Al contempo il Comune avvierà il procedimento per l’acquisizione dei necessari titoli abilitativi per la definitiva sistemazione dell’area, «se del caso avvalendosi della Conferenza di servizi».

L’essenziale era garantire la sicurezza nell’immediato.