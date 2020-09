Campania: Nappi (Lega), “De Luca impresentabile morale. Siamo i più poveri d’Europa”

“De Luca è l’impresentabile morale numero uno, ha portato la Campania ad essere tra i territori con il tasso più alto di povertà d’Europa”, lo dichiara in una nota Severino Nappi, candidato della Lega alle Regionali in Campania commentando di Eurostat Regional Yearbook 2020.

“Gli ultimi dati diffusi da enti imparziali sono impietosi, fotografano il baratro in cui ci ha tirati giù. Con le elezioni di domenica e lunedì abbiamo la possibilità di risollevarci, grazie alla progettualità della Lega finalmente tutti noi campani ci riprenderemo il nostro posto”, aggiunge Nappi.

“Se avesse un briciolo di dignità si dovrebbe ritirare a vita privata. Ma De Luca non conosce neanche la parola dignità: ha preso una delle regioni più belle d’Italia e l’ha distrutta frantumando la sanità, favorendo i suoi amici con appalti sospetti e giri di denaro, facendo crollare servizi e occupazione”, conclude.