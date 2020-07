Campania. Di Scala: “Salta la legge urbanistica, bene così”

La legge urbanistica, cioè le norme sul governo del territorio che il Consiglio regionale avrebbe dovuto discutere e approvare nella seduta del 27 luglio slitterà alla prossima legislatura regionale. Lo rende noto la consigliera regionale campana di Forza Italia Maria Grazia Di Scala, a margine della seduta della IV Commissione Permanente Urbanistica del Consiglio regionale della Campania che questa mattina avrebbe dovuto licenziare il provvedimento per trasferirlo in Aula.

“Lunedì prossimo, apprendiamo, sarà dunque presentata e votata una mozione per il differimento dell’approvazione del testo alla prossima legislatura – spiega Di Scala -: un ravvedimento che abbiamo auspicato già in tempi non sospetti per due ragioni. La prima è perché, tecnicamente, avremmo dovuto preliminarmente approvare il Piano paesaggistico, di rango superiore, per evitare di dover licenziare norme a rischio di illegittimità. La seconda è perché l’approvazione di norme così delicate e fondamentali per lo sviluppo del territorio campano in piena campagna elettorale avrebbe rappresentato una forzatura, anzi una scorrettezza istituzionale senza precedenti”.

“Dunque, una piccola ma importante vittoria del buon senso che spazza via, almeno per il momento, i numerosi rilievi tecnici e politici che hanno animato il dibattito, anche sui media, in queste ultime settimane”, conclude Di Scala.