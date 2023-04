Campagna elettorale: con IL DISPARI arrivano TRE CONFRONTI

Avere cittadini bene informati è il primo passo verso una paese migliore. Con questo spirito, la nostra redazione ha organizzato un confronto tra i candidati sindaci di Forio (ed è in programmazione quello per Casamicciola) insieme alla redazione di Nuvola TV e ha accolto l’invito di Federalberghi a partecipare ai confronti organizzati con i candidati sindaci.

I confronti organizzati da Federalbeghi

CASAMICCIOLA

Hotel Gran Paradiso, 26 Aprile 2023 alle ore 15.30 i candidati sindaci Giosi Ferrandino e Peppe Silvitelli con il commissario Simonetta Carcaterra

FORIO

Hotel Terme Tritone, 27 aprile 2023 alle ore 16.30 Incontro congiunti con i candidati Pasquale Capiano, Stani Verde e Vito Iacono e il sindaco Francesco Del Deo

Forio, il confronto di Dispari e Nuvola TV

I candidati alle prossime elezioni di Forio a confronto giovedì 4 maggio alle ore 11:00 presso la sala del Ristorante Oasis di Forio. L’evento è organizzato dalle redazioni de Il Dispari e di Nuvola Tv con domande e argomenti uguali per tutti così come uguale per tutti sarà il tempo a disposizione per poter rispondere. Un vero e proprio confronto “all’americana” tra Pasquale Capuano, Stani Verde e Vito Iacono che vuole essere un’occasione per poter dare gli strumenti necessari ai cittadini affinché facciano una scelta libera e soprattutto consapevole in cabina elettorale. Il confronto sarà trasmesso in diretta sulle pagine social delle due testate giornalistiche e in TV sul canale 80 del digitale terrestre e con ampi approfondimenti sul giornale in edicola. Sarà poi riproposto in replica alle ore 21.00. A condurre il confronto saranno i direttori Gaetano Di Meglio e Vincenzo Agnese.