“Campagna amica” è un’iniziativa della Coldiretti che articola sul territorio la presenza di veri e propri mercatini di soci appartenenti al famoso sodalizio nazionale e che offrono la possibilità di acquistare prodotti a chilometro zero dalle coltivazioni della zona.

Ad Ischia ormai da tempo questo piccolo mercato agroalimentare si svolge di sabato nella zona accanto alla fontana antistante l’Hotel Re Ferdinando, ormai diventata l’area-rifugio di tutte le iniziative autorizzate dall’amministrazione Ferrandino in attesa di destinare (ma quando?) una specifica area del mercato comunale (il vecchio in immemore attesa di giudizio o il nuovo abbandonato infruttuosamente a sé stesso da anni?) per ospitarle in pianta stabile: ergo, le solite incompiute di chi per cinque anni ha pensato a ben altro. In ogni caso, tante persone, tra le quali anche molti anziani, hanno così riscoperto il piacere di acquistare, almeno ufficialmente, prodotti genuini e sempre disponibili come frutta, ortaggi, olio extra vergine d’oliva e molti altri.

Mi è però giunta all’orecchio la voce che già da sabato prossimo l’iniziativa sarà sospesa fino a nuove disposizioni per preciso ordine della Coldiretti. Non ne conosco i motivi, o meglio, non li conoscevo se non dalle voci che mi sono state riferite. Ma poiché il presidente provinciale della Coldiretti è il mio amico enologo e beccacciaio Andrea D’Ambra, ho preferito rivolgermi direttamente a lui per accertarmi della loro attendibilità. Ed effettivamente il buon Andrea non ha potuto che confermarmi quanto già di mia conoscenza. Ieri, infatti, si sarebbe tenuta una riunione presso la sede di Ischia Ponte che ha confermato tale provvedimento, posto in essere per mettere a nudo alcune criticità emerse nello svolgimento dell’iniziativa e che sono assolutamente incompatibili con i principi della stessa e con la mission Coldiretti.

Il mio compito di opinionista si ferma qui! Lascio il seguito ai giornalisti di mestiere che sapranno, se vogliono, dove mettere le mani.