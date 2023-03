Camera di consiglio per la morte di mamma Sara Castigliola

L’ufficio del Gip ha comunicato che è stata fissata per il giorno 17 aprile 2023 alle ore 9,00, innanzi all’Ufficio 11° – Sezione Gip, dott. Giovanni de Angelis l’udienza in Camera dì Consiglio per deliberare a seguito dell’opposizione alla richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero circa l’accusa di omicidio colposo agli indatai Rando Francesco, Loffredo Domenico, Galano Mariantonia, Galletti Silvia, Marino Marcella e Buonanno Roberto.

Sara Castigliola morì il 30 ottobre 2021 dopo aver dato alla luce la piccola per un’improvvisa emorragia a seguito del parto che provocò la morte della donna.

Tra lo sconforto dell’intera comunità e il cordoglio di Giorgia Meloni, allora capo della minoranza, partì immediatamente un’indagine della procura della Repubblica con il sequestro della salma e della cartella clinica e con il successivo esame autoptico che si svolse il 6 novembre 2021 a cura dei dottori Giugliano, Buonomo, Arduini, Arcangeli. Successivamente, il sostituto procuratore della Repubblica di Napoli Ciro Capasso ha avuto la necessità di nominare lo specialista in genetica forense, il prof. dott. Ciro Di Nunzio, per accertare un’eventuale predisposizione della paziente Castigliola Sara sul fronte della patologia emorragica.

Un lungo studio che ha convinto i giudici dell’innocenza degli indagati tanto da chiederne, come detto, l’archiviazione delle accuse. Richiesta di archiviazione a cui si sono opposti le difese delle parti offese riconosciute e che, appunto, sarà discussa in camera di consiglio il prossimo 17 aprile.

In quella sede, infatti, il GIP dovrà decidere se rinviare a giudizio i medici del Rizzoli o se, invece, accogliere la richiesta del pubblico ministero e chiudere così l’aspetto penale di questa triste e dolorosa tragedia ischitana.