Cambio di comando al Circomare Procida: Il T.V. Fabiola Ratano subentra al T.V Stefano Cocciolo

Leo Pugliese | L’onda rosa continua a bagnare il porto di Procida. Ieri, si è insediato il nuovo comandante della Guardia Costiera isolana. Ancora una donna: è Fabiola Ratano che segue la rotta tracciata nel 2011 da Flavia La Spada e seguita poi da Sabrina Di Cuio, Paola Scaramuzzino e che prende il posto del Comandante Stefano Cocciolo che approda alla Capitaneria di Porto di Gallipoli.

La cerimonia del passaggio delle consegne del circondario marittimo si è svolta a Santa Margherita Nuova con l’intervento del Vicedirettore Marittimo della Campania e vice comandante della Capitaneria di Porto di Napoli Ammiraglio Giuseppe Vella e del sindaco isolano Raimondo Ambrosino.

Presenti autorità civili e militari, l’associazione nazionale marinai d’Italia, circoli marittimi, numerosi cittadini.



Il tenente di vascello Fabiola Ratano, ha 33 anni. Nata a Palermo, ha frequentato le scuole ad Arezzo, diplomandosi presso il liceo scientifico con indirizzo linguistico “F.Redi” nel 2009. Nel 2011 è stata ammessa all’Accademia Navale di Livorno, dove ha frequentato il Corso normale dal 2011 al 2016.

Nel marzo 2017 è stata destinata in servizio presso la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, ricoprendo l’incarico di Capo Sezione Polizia Marittima e, successivamente, di Capo Sezione Operativa.

Nel 2018 ha prestato servizio a Lampedusa, presso la settima Squadriglia della Guardia Costiera, ricoprendo l’incarico di Ufficiale di Supporto per l’attività connessa ai flussi migratori.

Dal settembre 2020 all’ottobre 2022, si è occupata della formazione degli Ufficiali Frequentatori della terza Classe e del 1° Anno Corso Applicativo dell’Accademia Navale di Livorno, con l’incarico di Sottordine alla Classe.

Dall’ottobre 2022, è stata destinata in servizio presso la Capitaneria di Porto di Livorno, ricoprendo l’incarico di Addetto alla Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale.

Il Tenente di Vascello Fabiola Ratano, nel 2016, a seguito del Corso in Accademia Navale, ha conseguito, con l’Università degli Studi di Pisa, la Laurea Specialistica in Scienze del Governo e dell’Amministrazione del Mare e, nel 2019, il Master online di II livello in Relazioni Internazionali e Studi Strategici.

Ha frequentato, tra l’altro, i seguenti corsi: nel 2016, Corso per l’abilitazione alla condotta dei mezzi navali della Guardia Costiera; nel 2018, Corso di lingua araba; nel 2019, Corso di tecniche operative, di investigazione e di acquisizione dati per operatori NSI del Corpo delle Capitanerie di Porto; nel 2022, Corso di perfezionamento modulo pesca; nel 2023, Corso pre-comando per ufficiali TT.V. (CP).

È insignita del Diploma di benemerenza in materia ambientale di seconda classe e relativa medaglia d’argento. È sposata con il Sig. Edoardo.

Ieri, il primo giorno al comando isolano dove non ha trattenuto momenti di emozioni durante il suo discorso: «Sono emozionata e felice» ha detto – ringraziando il collega Cocciolo e ripercorrendo le tappe della sua carriera. «Sono onorata di comandare degli uomini e le donne del circomare di Procida»

Anche il comandante uscente Stefano Cocciolo, nel suo commiato ha ringraziato i suoi uomini, le autorità, la stampa locale, le associazioni e tutti i cittadini che a qualsiasi titolo, gli hanno permesso di vivere l’esperienza al comando del circomare Procida.

«Porterò questi due anni nel cuore. Mi hanno arricchito di esperienza e mi hanno dato tanto in termini professionali e soprattutto dal punto di vista umano. La gente di Procida è stata con me disponibilissima. Sicuramente tornerò da turista».

Anche il sindaco Dino Ambrosino ha rimarcato l’impegno profuso dal comandante Cocciolo e augurato buon lavoro al nuovo comandante:

«Un bilancio positivo quello di questo due anni. Una grande collaborazione anche per l’anno di Procida Capitale che ha visto la guardia costiera sempre al centro dele cose da fare. . Una fortissima collaborazione che continuerà sicuramente anche con il nuovo comandante a cui auguriamo buon vento»

Ha chiusura, un frugale Vin d’Honneur.