Cambio del comando al Circomare Ischia. Saluta Andrea Meloni ecco Antonio Cipresso

Il prossimo 18 settembre si svolgerà la cerimonia del passaggio di consegne ai vertici del Circomare Ischia. Dopo due anni di comando, il TV Andrea Meloni, destinato ad assumere alti incarichi ai vertici della Guardia Costiera, passerà il testimone al comandante Antonio Cipresso già in passato T.V. C.P. Capo servizio responsabile del servizio di prevenzione e protezione della Guardai Costiera di San Benedetto del Tronto.

La cerimonia si svolgerà ad Ischia in forma ridotta, davanti ad una rappresentanza del personale militare e civile, senza la presenza delle autorità militari e civili, in ottemperanza alle misure restrittive in materia di contenimento del contagio da Covid-19. Non mancherà, tuttavia, la solennità del momento. Attesa la presenza del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, l’Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino a sovrintendere e suggellare la formula di riconoscimento per la cessione del comando.

Era l’agosto 2018 quando ai piedi della imponente mole del Castello Aragonese in uno scenario fuori dal comune avveniva il passaggio di consegne tra il Comandante Alessio De Angelis, dal 2015 a capo dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, e il suo successore Andrea Meloni. Il luogo della cerimonia, sul piazzale Aragonese, fu voluto dallo stesso De Angelis pronto a lasciare l’isola dopo tre anni intensi per trasferirsi a Roma presso il Comando Generale.

Su quel piazzale si sono incrociate tante sensazioni, quelle di chi parte dopo aver trascorso sull’isola un importante periodo professionale e umano, e quelle chi invece è chiamato a raccoglierne l’eredità. Siamo certi che anche in questo 2020 carico di incertezze e d attese non mancherà il pathos del momento.

La cornice sarà ugualmente di impareggiabile suggestione e bellezza. La Cerimonia, al momento, dovrebbe tenersi presso il piazzale del Soccorso a Forio.

Sarà una cerimonia certamente insolita e fuori dal comune, in relazione all’emergenza sanitaria in atto, ma di sicuro effetto per un isola pronta all’ennesimo cambio al vertice di una delle istituzioni più importanti del paese.