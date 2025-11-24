Cambio al vertice della Polizia Municipale di Procida. Il comandante Rossio lascia l’isola

A poco più di un anno dal suo insediamento, era il 1° agosto del 2024, il comandante della Polizia Municipale Flavio Lucio Rossio si appresta a lasciare l’isola per assumere, a partire dal 1° dicembre, un nuovo incarico alla guida della Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro. Una notizia che, seppur non del tutto inattesa nei corridoi del Municipio, ha comunque colto di sorpresa molti cittadini e osservatori locali, riaccendendo il dibattito sulla stabilità della guida del Comando di Polizia Municipale a Procida.

Rossio era arrivato sull’isola con una missione chiara: rilanciare il ruolo della Polizia Municipale dopo anni di gestione considerata da molti interlocutori troppo “accomodante”. L’amministrazione comunale, nel 2024, lo aveva accolto con entusiasmo, vedendo in lui la figura capace di imprimere una svolta al corpo, rafforzandone la presenza sul territorio e ristabilendo un efficace controllo del rispetto delle norme, in particolare del codice della strada.

Tuttavia, qualcosa non ha funzionato come previsto. Le ragioni del suo trasferimento non sono state ufficialmente comunicate, ma le parole dello stesso comandante, rilasciate in una recente intervista offrono uno spaccato interessante del suo vissuto professionale sull’isola.

“Procida è un’isola bellissima, con una storia millenaria, colori e profumi indescrivibili: peccato che sia così ‘maltrattata’ dalla prepotenza o dalla semplice superficialità dei conducenti”, ha dichiarato Rossio. “Alcuni turisti la chiamano l’isola dei gechi, perché, sprovvista di marciapiedi per la quasi totalità del reticolo stradale, i pedoni – in larga maggioranza turisti – sono costretti a schiacciarsi sui muri come le lucertole. Questo genera un senso di insicurezza diffuso”.

Un quadro che mette in luce non solo le criticità strutturali del sistema viario isolano, ma anche una certa abitudine locale ad una circolazione veicolare disordinata e, in alcuni casi, aggressiva. Secondo Rossio, è proprio questa cultura della guida “libera” a compromettere il benessere collettivo, nonostante un contesto di sicurezza urbana definito dallo stesso comandante come “quasi ideale”, grazie all’assenza di criminalità organizzata e ad una microcriminalità contenuta e prontamente fronteggiata dalle forze dell’ordine.

“Senza questa guida aggressiva, la sicurezza urbana sarebbe elevatissima. La criminalità è assente, la microcriminalità bassissima e fronteggiata in tempo reale dai colleghi dell’Arma dei Carabinieri, che pur essendo meno numerosi di noi riescono a garantire un servizio H24”, ha sottolineato.

Ma è sul ruolo stesso della Polizia Municipale che Rossio ha voluto porre l’accento. Una delle sfide più difficili, ha spiegato, è stata proprio quella di “ricostruire” la funzione degli agenti dopo anni in cui – a suo dire – si era andata affermando una prassi eccessivamente permissiva, figlia della volontà di mantenere una sorta di “pace sociale”.

“Gli operatori si erano adattati, oserei dire rassegnati, a svolgere tutte le funzioni con una tolleranza eccessiva. Se è comprensibile applicare una certa flessibilità a seconda dei contesti, ci sono norme del codice della strada che non possono essere dilatate all’infinito. In gioco non c’è solo la nostra dignità di operatori della sicurezza, ma anche la certezza del diritto. E così si perde il potere della deterrenza”.

Rossio ritiene che il corpo fosse avviato verso un necessario cambio di rotta, anche se parziale. La sua partenza, tuttavia, rischia di interrompere un percorso appena iniziato. Un elemento che riapre una questione annosa per l’isola: la difficoltà a garantire continuità e stabilità nella guida del Comando di Polizia Municipale. Dopo il lungo servizio del comandante Peppino Trotta, che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per il territorio, Procida ha faticato a individuare un successore stabile e duraturo.

La domanda che molti si pongono ora è: quali saranno i prossimi passi dell’amministrazione? E, soprattutto, chi prenderà il posto lasciato vacante da Rossio? Tornerà in sella il comandante Martino? Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali, ma la sensazione è che si stia già cercando una figura capace di raccogliere il testimone e proseguire – o rilanciare – l’opera di riorganizzazione del corpo.

Intanto, l’addio di Rossio lascia dietro di sé un bilancio complesso. Se da un lato non si può negare l’impegno e la chiarezza di intenti con cui ha affrontato il suo incarico, dall’altro è evidente che il contesto isolano, con le sue specificità e le sue resistenze, ha reso difficile l’attuazione piena del cambiamento auspicato.

È un momento delicato per la Polizia Municipale di Procida, che si trova ancora una volta a dover ripartire. Il futuro del corpo dipenderà anche dalla capacità delle istituzioni locali di definire una visione chiara e sostenibile del ruolo della polizia locale, capace di coniugare flessibilità operativa e fermezza nel rispetto delle regole.