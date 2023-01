CAMBIATE PASSO! Comitati contro Commissari: “non si può risolvere il tutto con le misure speditive”

Enzo Castagna e Stani D’Orta, a nome dei comitati “Casamicciola Viva” e “Comitato Casamicciola” hanno scritto ai commissari Legnini e Calcaterra e al dott. Italo Giulivo della Protezione Civile Regionale nel merito dei lavori di somma urgenza non eseguiti – lavori eseguiti in ritardo e non regola d’arte – pulizia imbocco tombato alveo Senigallia e piazzetta Nizzola.

Una nota che mette in evidenza il pericolo dei famosi alvei di Fasaniello e Senigallia di cui vi abbiamo già parlato.

La nota non lascia dubbio: “Ormai sono trascorsi 43 giorni dal terribile evento che ha causato la morte di n. 12 concittadini ed ha decretato la MORTE SOCIALE E COMMERCIALE di una buona parte del territorio comunale. Le Ordinanze n. 04/22 del 30.12.2022, emessa dal Commissario delegato all’Emergenza, On. Giovanni Legnini e la n. 50/22 del 30.12.2022, emessa dal Commissario Prefettizio Dott.ssa Calcaterra, che hanno esteso, per motivi prudenziali, la c.d. ZONA ROSSA, lasciano poco spazio a ognuno di noi, cittadini ed imprenditori, per un sogno di ripresa, in tempi accettabili, sia della vita sociale sia di quella economica del ns. Paese. Il mancato coordinamento – accusano i cittadini – tra tutti gli Enti (compresi quelli attuatori) è sotto gli occhi di tutti; non si vuole polemizzare in un momento così delicato, ma non si possono più chiudere gli occhi ed assistere passivamente alla “politica del non fare”, “di quella del non fare bene” o di quella ” del posticipare” e giustificare tante decisioni nel nome della messa in sicurezza. Ad oggi, benché se ne dica, sono circa 700 – chiosano dai comitati senza spiegare come si arriva a certe cifre – gli “sfollati per Ordinanza” appartenenti alla zona A1 e non circa 300, come erroneamente si continua a comunicare e come dai media poi diffuso. Ci si prepara, in vista dell’allerta meteo prevista per il 08.01.2023 e per il 09.01.2023 a “far uscire di casa” anche i residenti nella zona A4, che non sono certamente pochi”.

Castagna e D’Orta poi continuano: “Nel frattempo, cosa si fa oltre a far ripulire ai VVF i marciapiedi che portano a Via Celario ed al trasporto del fango accumulato nell’area del Pio Monte della Misericordia a Pozzuoli? Egregi Commissari, il Paese – accusano forte – è ancora pieno di fango a cominciare da Via Monte della Misericordia per salire al parcheggio del “Rarone”, tante case e molte aziende sono piene di fango, molte strade sono ancora sporche, anche gli alvei sono sempre sporchi …. le previsioni meteo non promettono nulla di buono, ognuno di noi teme che il fango ammassato nelle zone alte del Paese possa venire giù per “le vie naturali dell’acqua” e chi viene, finalmente, a lavorare non esegue nemmeno quello che deve fare in modo decente? Ci riferiamo alla pulizia dell’imbocco dell’alveo tombato del vallone Senigallia e di tutti gli altri ancora strapieni di materiale di ogni genere. Nella mattinata del 05.01.2023, personale della struttura Commissariale dell’Emergenza e personale Comunale avevano dato inizio alla pulizia dell’imbocco del tratto tombato dell’alveo Senigallia, ostruito, SI BADI BENE, per soli circa 2 metri di lunghezza da un piccolo masso e da radici di alberi. Dopo una giornata di lavoro, terminata alle 16,00, si credeva (erroneamente) che la Ditta incaricata avesse liberato l’imbocco.”

Erano sul posto e, con foto alla mano, D’Orta e Castagna vanno nel dettaglio “Nella mattinata del 06.01.2023, nessuna Ditta si presentava al lavoro e, pertanto l’imbocco si presentava nella situazione rappresentata nelle foto allegate; il caso ha voluto che in una macchina dei WWF, intervenuta sul posto, ci fosse personale dell’UTC di Casamicciola, compreso il Responsabile dell’Ufficio stesso, che alle rimostranze degli scriventi sembrava cadere dalle nuvole, asserendo, in presenza di testimoni, che a Lui risultava che tutto fosse stato già ripulito da tempo, da incaricati della Regione Campania! Il Responsabile dei Vigili del Fuoco intervenuto ordinava di far ripulire immediatamente il tratto ostruito e il Responsabile UTC provvedeva a convocare le Ditte del posto con provvedimento di somma urgenza. L’imbocco è stato ripulito nel giro di 5/6 ore. Su pressione di altri cittadini di Casamicciola e grazie al sopralluogo effettuato sempre dal Responsabile dei Vigili del Fuoco insieme all’UTC sono iniziati anche i lavori di pulitura del tratto tombato a valle dell’alveo Fasaniello, che continueranno oggi e nei giorni a venire. Pertanto ringraziamo tutti gli intervenuti che con il loro fattivo apporto hanno sicuramente ridotto una potenziale situazione di pericolo per la zona di Piazza Bagni e Piazzetta Nizzola nelle imminenze dell’allerta meteo. “

“Ma il fatto intollerabile – accusano ancora -è che questi lavori dovevano essere già stati eseguiti, con provvedimento di somma urgenza, come risulta dal Decreto Dirigenziale n. 577, emesso in data 05.12.2022 dal Dottor Giulivo Italo che prevedeva “lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità previa rimozione materiali franati all’imbocco dei tratti coperti degli alvei Fasaniello e Senigallia nel Comune di Casamicciola Terme – Impegno di Spesa”. All’articolo “F” si legge che tali lavori risultano essere stati affidati all’Impresa TEKNO Costruzioni Srls, con sede in Via Cretaio 145 – Casamicciola Terme Partita IVA 09883701212. All’articolo “G” si legge che l’impresa avrebbe dato disponibilità ad eseguire l’intervento “ad-horas” All’articolo “I” si legge che mediante contratto di affidamento lavori di somma urgenza, redatto in data 05.12.2022, E’ STATA EFFETTUATA LA CONSEGNA DEI LAVORI. All’articolo “H” si legge che tali lavori sono stati affidati alla menzionata impresa “affinché venga rimosso lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”. All’articolo “J” si legge che con nota n° 602697 del 05.12.2022 il Direttore Generale della D.G. 50 18 00 – Lavori Pubblici e Protezione Civile ha autorizzato l’intervento per una spesa complessiva di € 21.000,00 comprensiva di IVA, spese tecniche e spese di gestione per lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica previa rimozione materiali franati all’imbocco dei tratti coperti degli alvei Senigallia e Fasaniello nei pressi di piazza Bagni nel comune di Casamicciola Terme (Na),ai sensi degli artt. 18 e 67 della L. R. n. 3 del 27/02/2007 nonché art. 163 del D.lgs. 50/2016, assicurando la copertura finanziaria sul capitolo di spesa 6523 del Bilancio Regionale 2022, individuando questa U.O.D. – Genio Civile di Napoli soggetto attuatore dell’intervento. All’articolo “K” si legge che l’intervento presenta il seguente schema riepilogativo delle spese previste: Tipologia di spesa Importo Beneficiario Capitolo Lavori compreso IVA e spese impreviste 19.324,80 TEKNO COSTRUZIONI srls 6523 Spese per gite di servizio e Incentivo, ex art. 92 1.675,20 Dipendenti Regionali del 6523 D.lgs. 163/2006 sostituito dal D.lgs. UOD 06 Genio Civile di Napoli 50/2016 s.m.i. TOTALE 21.000,00 All’articolo “I” si legge che Per l’intervento in essere, è stato generato sul sistema SIMOG dell’A.N.A.C. il relativo.”

“Alla luce di quanto esposto – chiosano – , fermo restando la riserva di ogni azione a tutela dei ns. diritti, considerate le “oggettive anomalie” riscontrate, gli scriventi chiedono preliminarmente agli Organi in indirizzo di verificare lo stato degli Atti ufficiali e dei lavori effettivamente svolti (se svolti) e la qualità di essi, facendo presente che tali lavori, come disposto nel Decreto n. 577/22 del 05.12.2022 servivano a ” rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità ad horas ” che, fino alla giornata del 06.01.2023 non risultava essere stato rimosso. Si sente dire ogni giorno che tutti i provvedimenti, soprattutto quelli relativi alle zonazioni ed alle procedure “speditive” vengono prese in nome della SICUREZZA ma, oggi, purtroppo, assistiamo a negligenze, mancata esecuzione di lavori, mancati controlli che la pregiudicano pesantemente!”

La nota, poi, alza i toni: “SIGNORI…. c’è bisogno di un cambio di passo! C’è bisogno di trasparenza! C’è bisogno di controllo! non possiamo permetterci altri morti! e non possiamo permetterci che il nostro paese muoia! non si può risolvere il tutto con le misure speditive se poi non si fanno i lavori di messa in sicurezza! il provvedimento emesso dal dott. Giulivo è datato 05.12.2022, otre un mese fa! Aspettiamo l’esito di Vs. accurate e veloci indagini interne, preannunziandovi che non esiteremo ad esporre tutti i fatti, corredati di documentazione grafica e fotografica, alla competente Autorità Giudiziaria nel caso venissero riscontrate omissioni o indebiti ritardi nell’esecuzione delle necessarie opere che, si ripete dovevano essere eseguite ad horas “affinché venisse rimosso lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”. Nelle more, avanziamo espressa richiesta di accesso a tutti gli atti, ai sensi della Legge 241/90 e succ. modificazioni e/o integrazioni, del procedimento indicato, relativi ai lavori oggetto di decreto dirigenziale n. 577/2022 a firma del dott. Italo Giulivo, ivi compresi il contratto di affidamento dei lavori e il verbale di consegna degli stessi, dichiarando sin d’ora la disponibilità al versamento degli occorrenti diritti di copia. In attesa di urgente riscontro, inviamo distinti saluti.”