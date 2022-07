Cambiano CD e CS. Rivoluzione EAV tra Fontana e Sant’Angelo

Il Ponte di Buonopane è diventato un problema. Serio. Tea Comune, Città Metropolitana e Soprintendenza la circolazione pubblica è, da mesi, sotto stress. Uno stress dovuto alla particolarità del territorio, alla sua formazione orografica e alla necessità di garantire la sicurezza stradale.

Per questo, EAV e comune di Serrara Fontana hanno dovuto rivoluzionare la formazione trentennale e superata della Circolari.

“Si informa la Gentile Clientela – scrive l’EAV – che, visto il perdurare del divieto di transito ai veicoli di peso complessivo a pieno carico maggiore di 8,5 t. sul Ponte di Buonopane nel

Comune di Barano d’Ischia, così come disposto dalla Determinazione Dirigenziale n. 7994 del 05.11.2021 della Città Metropolitana di Napoli – Area Strade, nelle more della realizzazione delle opere di consolidamento del Ponte ed il ripristino del regolare transito degli autobus di peso superiore, si comunica che dal giorno 01 Luglio 2022 e fino a nuova comunicazione, saranno apportare delle modifiche ai percorsi di alcune Linee come di seguito specificato:

La Linea CD – (Limita a Serrara): Ischia Porto – Barano – Buonopane – Fontana – Serrara dove effettuerà una breve sosta e ripartirà come Linea CS ed effettuerà il percorso Serrara – Fontana – Buonopane – Barano – Ischia Porto (questa Linea sarà

effettuata esclusivamente con autobus di peso inferiore a 8,5 t.).

La Linea CS – (Limita a Cava Grado): Ischia Porto – Casamicciola Terme- Lacco Ameno – Forio – Panza – Cava Grado dove ripartirà come Linea CD ed effettuerà il percorso Cava Grado – Panza – Forio – Lacco Ameno – Casamicciola Terme – Ischia Porto.

Verrà attuato, inoltre, un collegamento tra Cava Grado e Fontana grazie ad un servizio navetta che effettuerà il percorso di seguito specificato: Navetta “Cava Grado – Fontana – Cava Grado”: Cava Grado – Panza – Serrara – Fontana – Serrara – Panza – Cava Grado”

Nonostante le suddette modifiche, apportate per migliorare il Servizio offerto, nostro malgrado, si potranno avere delle irregolarità del Servizio.