Cambiamenti nelle relazioni e nel nostro modo di comunicare nel corso della pandemia. Cerca ciò che vuoi veramente

La pandemia ha sconvolto molti aspetti della nostra vita, non ultime le relazioni romantiche. Da un lato, il distanziamento sociale ha dato a molti un nuovo desiderio di amore e intimità. Dall’altro, tante persone hanno scoperto il piacere di essere se stesse anche nei gusti più trasgressivi, come l’interesse per il BDSM. Vediamo allora alcuni dei cambiamenti nelle relazioni sentimentali e nel nostro modo di comunicare legati alla pandemia.

Strumenti online per flirtare con possibili partner

Sicuramente rimanere in casa durante il lockdown ci ha dato l’occasione per pensare alla nostra quotidianità e ai nostri valori. Molte persone si sono rese conto di aver rinunciato ad attività e relazioni che le rendevano felici per uniformarsi alle regole della società. Quante persone nascondono le loro fantasie per paura di essere giudicate o fraintese dagli altri? È quindi emersa una nuova tendenza: usare i siti di incontri per filtrare attentamente, incontrando solo le persone che condividono i gusti più autentici. Di conseguenza, la frequentazione online si protrae più a lungo con chat regolari e chiamate video per imparare a conoscersi meglio. È diventato invece meno frequente l’atteggiamento di chi si accontenta, uscendo con la prima persona disponibile anche se la sintonia non è proprio delle migliori. Per tanti single, la pandemia è stata l’occasione per riordinare le priorità e stabilire quali caratteristiche non possono mancare nel partner.

Comunicazione diretta senza perdite di tempo

A conseguenza di questa maggiore chiarezza su ciò che si cerca, è emersa anche una tipologia di comunicazione più diretta e sincera. Alcuni vorrebbero anche avere amanti o mistress. Non si vuole più girare intorno alle cose, perdere tempo in chiacchiere e rischiare malintesi. Questo fenomeno è particolarmente evidente sui già citati siti di incontri. In questo caso si possono consultare le piattaforme di recensioni per trovare i siti della propria nicchia preferita e organizzare incontri con mistress. Usando i filtri di ricerca e comunicando nelle chat, i single si esprimono con più onestà, dicendo apertamente che preferiscono una relazione trasgressiva con partner dalla mentalità aperta. Si può quindi dire da un lato che chi cerca relazioni o frequentazioni occasionali è diventato più esigente, ma anche più diretto nella comunicazione con altri single online.

Più aperti riguardo alla voglia di avventure

Dopo il distanziamento sociale è cresciuta per alcuni la voglia di provare nuove emozioni e sensazioni con persone diverse, senza creare legami duraturi. Anche in questo caso, c’è meno inibizione nel dire apertamente quello che si vuole, invece di fare vane promesse di amore eterno che saranno presto infrante. In seguito ai cambiamenti sempre più rapidi nel ruolo della donna all’interno della società, anche le utenti donne dei siti di incontri sono spesso dirette e chiare riguardo al loro desiderio di avventure occasionali. Se da un lato alcuni uomini possono essere confusi o intimiditi dall’atteggiamento più sicuro e intraprendente delle ragazze, dall’altro i rapporti tra single si sono in qualche modo semplificati. Dopo l’allentamento delle restrizioni legate alla pandemia si è notata quindi una grande voglia di divertimento e nuove esperienze. Un gran numero di single scelgono di dedicarsi a flirt brevi ma intensi, prima di passare a incontri con persone diverse per dimenticare la noia di lunghe settimane in solitudine.

Giovani in cerca di relazioni serie

Un’altra tendenza che si è notata tra i single e sui siti di incontri può sembrare opposta rispetto alla precedente, ma le due sono in realtà complementari. Se per alcuni la solitudine ha portato a una voglia di molteplici incontri con persone diverse, per altri ha creato un profondo desiderio di amare ed essere amati. Soprattutto tra i giovani, l’isolamento del periodo più difficile della pandemia è stato un elemento cruciale per passare dalle frequentazioni brevi e occasionali alla ricerca di una relazione seria e duratura. In tanti esprimono un bisogno sempre più pronunciato di condividere con qualcuno di importante i momenti belli e brutti della vita, trovando una persona che sia al loro fianco anche nell’affrontare le difficoltà quotidiane.

Alcuni raccontano lo stupore dei loro amici, abituati a pensare a loro come single impenitenti sempre in cerca della prossima avventura, di fronte a questo cambiamento apparentemente estremo. Altri sono sorpresi da se stessi, perché non avrebbero mai pensato di essere pronti per la monogamia così presto. Non è però così strano che, come reazione a una crisi mondiale inaspettata e a un improvviso sconvolgimento delle nostre vite, tanti siano cambiati in modo profondo. Del resto, il desiderio di sentirsi amati e apprezzati è universale.

Come abbiamo visto, la pandemia ha avuto effetti a volte sorprendenti sulle relazioni sentimentali e sul modo in cui esprimiamo i nostri desideri. Ancora non è chiaro come questi fenomeni si evolveranno: scopriremo solo in futuro se questa sarà la nuova normalità.