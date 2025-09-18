Cambia la gestionedelle udienze: predibattimentali edilizie spostate a Napoli

Riorganizzato il calendario e ridistribuite le competenze al Tribunale di Ischia

Il Tribunale di Ischia sta vivendo una fase di riorganizzazione che, tra esigenze di funzionalità e vincoli normativi, modifica in maniera significativa la gestione delle udienze penali. Due recenti decreti firmati dal presidente reggente del Tribunale di Napoli, Gian Piero Scoppa, hanno ridisegnato il calendario e le competenze, con riflessi concreti sul lavoro di magistrati, avvocati e cittadini.

Con il decreto n. 301 dell’11 settembre 2025 è stata definita l’assegnazione della dottoressa Simona Iavazzo, magistrato di nuova destinazione, al settore penale della sezione distaccata di Ischia. La giudice terrà udienza «il giovedì di ogni settimana, per la trattazione dei processi sottratti alla competenza dei giudici onorari, ed il primo e il terzo mercoledì del mese per la trattazione dei procedimenti aventi ad oggetto la materia di edilizia-ambientale e per i quali pende misura cautelare reale».

Lo stesso provvedimento ha disposto che, in sostituzione della Iavazzo, i giudici onorari Maria Franca Palagano e Pietro Rocco provvederanno alla trattazione dei processi di loro competenza, fissati rispettivamente al mercoledì e al venerdì. La Palagano, inoltre, è incaricata di coprire le udienze del mercoledì in assenza della Iavazzo, con una specifica organizzazione degli orari: «nelle giornate del primo e del terzo mercoledì del mese (…) è necessario prevedere che le udienze della dr.ssa Iavazzo siano celebrate alle ore 9.00 e quelle della dr.ssa Palagano siano celebrate a partire dalle ore 12.00». Una disposizione resa indispensabile dalla «assenza di un sufficiente numero di aule di udienza (per altro condivise anche con l’Ufficio del Giudice di Pace di Ischia), e [dal fatto che] una sola delle stesse è attrezzata per la celebrazione dell’udienza penale dibattimentale».

Il giorno seguente, 12 settembre, un nuovo decreto, il n. 305/2025, ha introdotto un’ulteriore novità sul fronte delle udienze camerali predibattimentali, introdotte dalla riforma Cartabia. Dopo aver ricordato che, con il decreto n. 135 del 2023, era stato stabilito che tutti i giudici in servizio a Ischia celebrassero «una udienza predibattimentale al mese», Scoppa ha rilevato che l’assegnazione della Iavazzo e i processi edilizi-ambientali con misure cautelari reali rischiavano di generare nuove incompatibilità.

Da qui la decisione: «che le udienze predibattimentali relative ai processi non sottratti alla competenza dei giudici onorari aventi ad oggetto la materia edilizia-ambientale e per i quali pende misura cautelare reale, pendenti presso la sezione distaccata di Ischia, siano celebrate dai giudici in servizio al settore dibattimentale della sede centrale».

Si tratta, in entrambi i casi, di provvedimenti dichiarati immediatamente esecutivi, adottati «attesa la necessità di assicurare, senza indugio, la celebrazione delle udienze già fissate, oltre che per garantire la più rapida definizione dei processi, anche nella prospettiva del raggiungimento degli obiettivi del PNRR».

Queste decisioni non solo ridisegnano il calendario delle udienze a Ischia, ma evidenziano la precarietà strutturale di una sede giudiziaria costretta a condividere le poche aule disponibili e a convivere con la continua esigenza di coordinare togati e onorari. Un assetto che garantisce continuità, ma al prezzo di uno sforzo organizzativo sempre più complesso, che trasferisce a Napoli una parte rilevante delle attività preliminari ai processi destinati a svolgersi sull’isola.