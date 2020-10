“Calise“, chiusa temporaneamente la sede di Ischia: sanificazione e profilassi anticovid in corso. Aperte regolarmente le altre sedi

Resterà chiusa temporaneamente, a partire da oggi, la sede di Ischia, in piazza degli Eroi, del Bar Calise, dopo un caso di positività al Coronavirus all’interno del team. Sono in corso, come da prassi, le misure di santificazione dello stabile e la profilassi anticovid.

Una piccola pausa per ritornare ad essere il punto di riferimento dell’isola d’Ischia. L’annuncio dello stop è stato reso noto con un cartello informativo.

Resteranno regolarmente operative, come sempre, invece, le altre sedi con unità operative e lavoratori completamente indipendenti e separati dalle altre sedi.

In ossequio alla normativa ASL sarà avviata l’indagine epidemiologica sui contatti diretti primari. Solo questi saranno sottoposti a tampone.