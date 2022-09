ROMA (ITALPRESS) – “La coalizione di centrodestra non vedrà la luce, si detestano, questo è il rischio vero, non è il fascio è lo sfascio, non ci saranno i numeri per un nuovo governo. Il 26 settembre scopriremo che c’è pochissima voglia di governare, la Meloni è nervosissima”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite di Rtl 102.5. “Sostegno al governo Meloni? No, quel governo ha valori molto lontani dai nostri” ha aggiunto.

