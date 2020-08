Caldo torrido. Malore per un uomo sul lungomare di Casamicciola. Necessario l’intervento del 118

Caldo torrido ed afa non risparmiano nessuno. In questo primo scorcio di agosto la calura può giocare brutti scherzi. Intorno alle 12,00 di oggi sul lungomare di Casamicciola Terme si sono vissuti attimi di ansia. Nel pressi della Spiaggia del Convento un uomo di mezza età è tanto vittima di un malore. Immediata la richiesta di intervento all’unità coronarica a supporto dei primi soccorritori. L’uomo assistito dal pronto intervento mobile del 118 avrà bisogno di ulteriori cure mediche. Riservata la prognosi. Traffico interrotto per una decina di minuti E viabilità a singhiozzo nelle fasi concitate del recupero sanitario.