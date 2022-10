Caldaie a condensazione Ariel Energia al 65% di sconto immediato in fattura grazie agli Ecoincentivi

La caldaia a condensazione si basa su una moderna tecnologia che consente un notevole risparmio di gas, circa il 35% rispetto alle caldaie tradizionali.

Grazie agli incentivi statali, con Ariel Energia è possibile sostituire la vecchia caldaia con un risparmio immediato fino al 65% sul prezzo finale, installazione inclusa. Tutta la documentazione necessaria per ottenere lo sconto in fattura caldaia 2022 viene fatta direttamente in Azienda.

Caldaia a gas a condensazione: funzionamento Le caldaie a condensazione sono caratterizzate da una camera stagna in cui l’acqua viene riscaldata dal calore di combustione, ma a differenza delle caldaie tradizionali o a camera aperta, nelle caldaie a condensazione viene anche utilizzato il calore dei fumi di scarico (calore latente), che vengono convogliati all’interno dello scambiatore primario per riscaldare l’acqua dell’impianto. Il processo di condensazione dei fumi consente, inoltre, di abbassarne la temperatura e ciò che viene evacuato ha temperature tali da non danneggiare lo strato di ozono.

I vantaggi di una caldaia a condensazione

● Altissima efficienza energetica

La nuova tecnologia delle caldaie a condensazione Ariel Energia, permette di aumentare l’efficienza dell’impianto di riscaldamento e abbattere i costi sulla bolletta.

● Riduzione di consumi di gas fino al 35%

Le caldaie a condensazione Ariel Energia garantiscono un risparmio fino al 35% sul gas rispetto ad una caldaia di tipo tradizionale, grazie alla loro caratteristica di funzionamento. Il risparmio varia a seconda del tipo di impianto, maggiore se a pavimento, ma molto dipende dall’isolamento della casa.

● Basse emissioni di sostanze dannose nell’ambiente

Le caldaie a condensazione sono più ecologiche rispetto a quelle tradizionali non solo perché consumano meno gas ma soprattutto perché recuperano il calore prodotto dai fumi di scarico.

● Estremamente silenziosa

La caldaia a condensazione Ariel Energia è dotata di un nuovo silenziatore e di pannelli fonoassorbenti che riducono in modo sostanziale la rumorosità della stessa durante il funzionamento.

● Prezzi convenienti, grazie ai bonus statali

La sostituzione di una vecchia caldaia con una a caldaia a condensazione consente di ottenere uno sconto in fattura del 50% che può arrivare fino al 65% se vengono installate le valvole termostatiche su ogni termosifone.

Caldaie a condensazione Serie Eco Wind

Ariel Energia è una realtà imprenditoriale italiana leader nei settori del riscaldamento e climatizzazione della casa. Le caldaie a condensazione della serie ECO WIND sono prodotti di ultima tecnologia volti a migliorare la qualità della vita e il risparmio economico.

Si tratta di caldaie in classe energetica A+, disponibili in tre potenze: 24, 28

e 35 kW.

Tre sono i modelli:

Caldaia Eco Wind, facile da utilizzare perché dotata di comandi intuitivi presenti nel display, in cui si trovano tutte le funzioni che si possono impostare tramite i selettori riconoscibili dalle icone grafiche poste sul pannello.

La Caldaia Wind Design è caratterizzata da linee morbide ed eleganti, con frontale in polimetilmetacrilato, disponibile nelle varianti di colore white, blue cobalt, bordeaux, light oak (rovere). Nessun comando in vista, ma è EASY senza fili che svolge la duplice funzione di cronotermostato e controllo remoto all’interno dell’abitazione.

Caldaia Eco Wind Aurum, molto robusta, costituita da una scocca in alluminio adatta per essere installata anche all’esterno. La caldaia può essere gestita da remoto con l’apposita App.

Per avere maggiori informazioni sui prodotti Ariel Energia potete contattare l’azienda e richiedere un preventivo gratuito senza impegno di acquisto. Le caldaie a condensazione, le stufe a pellet e i climatizzatori Ariel Energia sono distribuiti ed installati in tutta Italia grazie ad una fitta rete di collaboratori che operano nella tua zona di residenza.