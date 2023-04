Calcio malato e plusvalenze: il caso Osimhen trascina anche l’ischitano Claudio Manzi

Il caso plusvalenze, nel mondo del calcio italiano, tiene ancora banco. Si tratta di uno degli argomenti, distanti dal rettangolo verde, più caldi dell’ultimo periodo: da Nord a Sud, sono tante le società tirate in ballo. Al centro del dibattito è finito anche l’acquisto di Victor Osimhen, prelevato dal Napoli nell’estate del 2020. L’affare riguardante l’attuale capocannoniere della Serie A, arrivato dal Lille in un’operazione complessa e con diverse contropartite inserite dal club azzurro, è finito nel mirino degli inquirenti. Riprende infatti l’inchiesta della Procura sulle presunte plusvalenze fittizie.

Nell’acquisto del nigeriano, infatti, sono entrati altresì i nomi di Ciro Palmieri (attualmente al Nola in Serie D), Luigi Liguori (oggi al Casoria), Orestis Karnezis (ritiratosi nel 2022) e Claudio Manzi (in forza alla Virtus Entella). Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, su mandato della Procura di Napoli, la Guardia di Finanza ha perquisito la sede della Turris per acquisire i contratti, di acquisizione e di cessione, del difensore di origine ischitana. Il centrale di Lacco Ameno, allora 20enne, dopo essere stato inserito nell’affare Osimhen, non andò mai in Francia ma fu girato subito in prestito alla Fermana. A fine anno fu svincolato dal Lille e si trasferì a Torre del Greco dove ha collezionato 54 presenze prima di spostarsi in Liguria.