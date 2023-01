Calcio. L’Ischia Femminile sogna i play-off

Continua a vincere l’Ischia Femminile uscita vittoriosa anche dalla trasferta di Salerno valida per il recupero della sesta giornata del campionato di Eccellenza. Dopo un inizio di stagione difficile, le ragazze di mister Santaniello hanno svoltato inanellando quattro vittorie consecutive prima della gara disputata mercoledì pomeriggio contro la Salernitana. Una partita iniziata non benissimo per la verità con un approccio timido e contratto. Il punteggio è rimasto in equilibrio fino al 44’, quando le padrone di casa sono riuscite a sbloccare il match chiudendo la prima frazione sull’1-0. Nella ripresa è arrivata la reazione delle isolane che hanno cominciato a rendersi pericolose beccando due pali e sciupando un paio di occasioni importanti.

A dieci minuti dal termine si è verificato l’episodio che ha cambiato la gara: calcio di rigore procurato e siglato da Chiara Laanzetta. Neanche un minuto dopo la stessa Lanzetta è riuscita a raddoppiare completando la rimonta e subito dopo – anche grazie ad una condizione fisica ottimale – le ischitane hanno addirittura ulteriormente allargato il vantaggio con un gol di Peraro su rigore e un’altra rete di Lanzetta. 4-1 il risultato finale di una partita pazzesca, la quinta vittoria consecutiva che vale il settimo posto in classifica a quota 15 punti (gli stessi della sesta in classifica, il Dream Team) ad appena un punto di distacco dalla Casertana che si trova in zona play-off.

Mancano all’appello ancora tre turni (di cui uno di riposo) per l’Ischia Femminile che affronterà squadre sulla carta abbordabili. Uno scenario inimmaginabile ad inizio stagione visti i risultati iniziali, ma la crescita tecnica, tattica e fisica delle ragazze allenate da Giacomo Santaniello è stata davvero importante. Ora occorrerà trovare continuità nelle prestazioni e soprattutto nei risultati inseguendo quel sogno chiamato play-off che a questo punto non è così impensabile come prima. Il calcio femminile ad Ischia continua ad affermarsi e questa in ogni caso resta la vittoria più importante.

