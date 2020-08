Calcio giovanile, nasce CFI Ischia Boys: l’unione tra “Pesarola”, Enrico Buono e Balestrieri

I presidenti delle società Campagnano Calcio, Isola d’Ischia e Futura Ischia hanno deciso di dare vita ad un nuovo progetto per il calcio giovanile sull’isola d’Ischia. La denominazione del progetto è CFI ISCHIA BOYS, che deriva all’acronimo di Campagnano, Futura e Isola d’ischia.

Le tre società hanno deciso che da quest’anno inizieranno a lavorare insieme per l’attività sportiva dei giovani calciatori dell’intera isola. Il programma prevede la realizzazione di squadre per tutte le fasce di età per i nati dal 2004 al 2016, con la partecipazione alle seguenti categorie: Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini e Piccoli Amici.

Questo l’elenco degli allenatori: Andrea Galdi e Luigi Trani (Allievi 2004/2007), Domenico Saurino e Domenico Patalano (Esordienti 2008/09), Enrico Assante e Tony Pilato (Pulcini 2010), Emanuele Mainolfi e Giuseppe Buono (Pulcini 2011), Roberta Buono (Pulcini 2012), Carmine Poli e Franco Mattera e Buono Roberta (Piccoli Amici), Remo Ianni (Preparatore portieri).