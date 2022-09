Calcio Giovanile. Massimo, attento a quei due…

Gaetano Di Meglio | Iniziamo questo articolo con due proverbi. Il primo è: “il nemico del mio nemico è mio amico”; il secondo: “chi tradisce una volta, tradisce sempre”. La storia del campo sportivo di Casamicciola ha il suo lieto fine a Barano e così rispondo anche all’amico Zinzi. Nei giorni scorsi ci siamo amabilmente azzuffati (e io ho ricevuto una buona quantità di improperi, offese e velate minacce) perché ho raccontato la storia VERA del disagio del campo sportivo di Casamicciola. Come al solito, contro corrente e, come al solito, centrando la verità e l’obiettivo. Faccio un veloce e rapido riassunto delle puntate precedenti. Ciro Mennella, l’attuale allenatore del Barano Calcio in promozione, ha fondato una società sportiva con Gianni Di Meglio e Thomas Dinolfo a Ischia. Ha chiesto l’uso del Rispoli e ha ricevuto il campo per solo 3 ore in quanto nuova società (secondo il regolamento avrebbe dovuto avere accesso alle 21.00, ma lo ha avuto in orari accessibili per i piccoli calciatori) e ha diffidato il comune di Ischia per questo trattamento.

Il giorno dopo la diffusione dell’orario, viene convocato in municipio per rispondere di una bolletta dell’Enel da 8 mila euro, va su tutte le furie e invoca giustizia contro la società di Gigi Mollo che nel frattempo era stata autorizzata al Campo di Casamicciola.

Senza ripetere l’ultimo anno di fusioni tra scuole calcio, nel litigio tra Mennella e Mollo si intromette il socio di Mollo, Antonio Verde (alias Verdone) che, in prima persona e sul suo profilo social scrive: “Io, residente del Real Ccademy Casamicciola: mi dissocio!”. Vi prego, restate concentrati su queste parole: “IO, presidente del Real Ccademy Casamicciola”. Il Real Academy Casamicciola è una società composta da Antonio Verde, Gigi Mollo e Diego Bar.

Ed è sempre Verde che scrive: “Il sub commissario di Casamicciola Terme ha rilevato delle irregolarità nella richiesta scritta fatta da loro (inutile parlare di caro bolletta), quindi per “vederci chiaro” ha deciso di chiudere la struttura e sospendere le attività in attesa di rimettere “ordine, trasparenza e regolarità”. Quindi tengo a precisare che io, Presidente del Real Academy Casamicciola, mi dissocio da ogni loro dichiarazione” Fin qui tutto chiaro.

Passiamo al mio articolo che tanto ha dato fastidio ad Antonio Verde.

“Uno degli aspetti più interessante della vicenda del Campo di Casamicciola è quella che vede protagonista Antonio Verde. Un anno fa, la scuola calcio di “Casamicciola” si fonde con il Real Academy di Ischia. Si creano due società gemelle in cui si intrecciano le due dirigenze. Quest’anno “Verdone” e Matrone si dissociano – stando a quanto si racconta in giro – e creano una terza società non è ancora nata!” e poi ho aggiunto: “Dopo il clamore mediato e la corsa di Ciro Mennella…”

Siamo alla fine di questa breve e triste storia.

Vi ricapitolo i protagonisti e i loro ruoli per una più facile lettura del finale:

Antonio Verde, Presidente Real Academy Casamicciola

Vincenzo Matrone, Allenatore Presidente Real Academy Casamicciola

Ciro Mennella, Allenatore Barano Calcio.

Ieri pomeriggio alle 17.00, il Barano Calcio Academy, annuncia: “L’Asd Barano Calcio in collaborazione con Antonio Verde e Mr Vincenzo Matrone, organizzano un raduno categorie 2009 e 2010, che si terrà domani martedì 13.09 (oggi, ndr) alle 17 al campo di Barano, con lo scopo di definire insieme, il gruppo che parteciperà al campionato minigiovanissimi. Aperto a tutti, non mancate!”

Per gli sciocchi proviamo a riscriverlo.

L’Asd Barano Calcio in collaborazione con il Presidente del Real Academy Casamicciola e dell’allenatore del Real Academy Casamicciola organizzano un raduno categorie 2009 e 2010, che si terrà domani martedì 13.09 (oggi, ndr) alle 17 al campo di Barano, con lo scopo di definire insieme, il gruppo che parteciperà al campionato minigiovanissimi”

Vi avevo detto che “Quest’anno “Verdone” e Matrone si era dissociati dai loro soci e compagni d’avventura del passato? Si, ve lo avevo detto.

Ora, caro Massimo Buono del Barano Calcio, lasciando stare la polemica su come e quanto ti frutti in termini economici lo Stadio di Barano che usi quasi come un campo di proprietà ma con i soldi dei baranesi, stai attento. Oggi ti sta stuzzicando l’idea di poter avere con te Verdone e Matrone. Ma chi tradisce una volta, tradisce sempre.

Capisco che ti stai muovendo sul registro “il nemico del mio nemico” (Verdone nemico di Mollo) è mio amico” ma queste associazioni lasciano il tempo che trovano. Lo dovresti sapere.

Fino ad oggi hai fatto un lavoro mediocremente discreto. Non sei riuscito a tenere la squadra in Eccellenza, hai dovuto ripiegare sulla Promozione e sugli scarti dell’Ischia per fare una squadra che definisci con prosopopea “di ischitani” e hai fatto tutto con le tue forze e il tuo impegno. Continua a farlo senza farti ammaliare da sirene casamicciolesi. Perché? Perché già sappiamo che fine fai: vai a sbattere. Ovviamente, tra poco, sarò felice di inviare questa pagina e gli screenshot del tuo profilo facebook al Comitato Campano, all’attenzione di Zingarelli per sapere se Antonio Verde è ancora il presidente del Real Academy Casamicciola e se è sportivamente giusto che il presidente di una società di calcio sia il front man di una iniziativa di un’altra scuola calcio.