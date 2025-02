Calcio giovanile. Giovanni Castaldi alla Viareggio Cup con la maglia del Torino

Un ischitano alla Viareggio Cup. Giovanni Castaldi (classe 2007), il calciatore nato nelle fila del Barano Calcio e impegnato nel girone H di Serie D con il Manfredonia Calcio è stato convocato per la prestigiosa Viareggio Cup, uno dei più importanti tornei internazionali per giovani calciatori under 18, scenderà in campo con la maglia del Torino. Nonostante Castaldi rappresenti il club sipontino nella 75ª edizione del torneo, in programma dal 17 al 31 marzo, questa convocazione è un orgoglio per l’intera isola d’Ischia.

La società granata, militante in Serie A, ha infatti richiesto e ottenuto dal Manfredonia Calcio il nulla osta per poter schierare il giovane talento. Un’opportunità di grande visibilità e crescita per Castaldi e un motivo di orgoglio per il Manfredonia Calcio, sempre più impegnato nello sviluppo e nella valorizzazione di giovani promesse del calcio italiano, anche grazie a collaborazioni con società professionistiche di alto livello.

Il giovane difensore ischitano, in prestito dal Foggia Calcio, ha disputato 21 partite da protagonista, mettendo a segno anche un gol in questa stagione. Grazie alle sue prestazioni di alto livello, è riuscito ad attirare l’attenzione di importanti club e media nazionali. Nonostante le offerte ricevute durante il calciomercato invernale, Castaldi ha scelto di restare al Manfredonia per proseguire il proprio percorso di crescita, supportato da una società e uno staff tecnico che stanno contribuendo alla sua maturazione sportiva e personale. Ora si presenta per lui una grande occasione: indossare la gloriosa maglia del Torino alla Viareggio Cup e dimostrare il proprio talento davanti agli occhi del mondo. In bocca al lupo, Giovanni!