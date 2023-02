Calcio Femminile. Tutte le donne di Carlino…

Dopo il momento felice caratterizzato dalle sei vittorie, l’Ischia Femminile si trova ad affrontare un calendario difficile che propone l’una dietro l’altra avversarie di vertice del campionato di Eccellenza femminile. Dopo le sconfitte rimediate contro Pegaso, Caserta e Villaricca (rispettivamente seconda, quinta e prima), le isolane affronteranno domenica mattina lo Star Games Benevento che attualmente occupa la quarta posizione in classifica. A rendere ancora più difficile le gare contro compagini affermate nel mondo del calcio femminile sono i numerosi infortuni che nelle ultime settimane stanno creando non pochi problemi a mister Giacomo Santaniello.

Si è dovuto fare di necessità virtù e a Benevento la squadra sarà nuovamente in emergenza. Tuttavia, al di là dei risultati, il progetto dell’ischia Femminile – che la società del presidente Vincenzo Agnese porta avanti con il supporto del presidente Lello Carlino – non bada più di tanto al risultato e, al tempo stesso, proprio Carlino grazie all’impegno del dirigente isolano Maurizio Pinto e del presidente dell’Ischia Calcio Pino Taglialatela vuole continuare a garantire un’organizzazione che con questa categoria c’entra davvero poco.

Per questo, vista la lunga trasferta, la squadra ischitana andrà in ritiro presso una struttura del posto e partirà per Benevento già nel pomeriggio di sabato cercando di preparare nel miglior modo possibile una partita sulla carata comunque proibitiva. Nel calcio, però, si sa: tutto può succedere. Appuntamento dunque domenica alle 12:30.

www.ildispari.it