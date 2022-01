Calcio & Covid. Real Forio e Barano: 14 positivi

Nessuna società isolana di Eccellenza è immune dal Covid-19. A cavallo tra l’anno vecchio ed il nuovo, in casa Real Forio si sono registrati diversi casi di positività. Al giro di tamponi effettuato ieri pomeriggio al “Calise”, se ne sono aggiunti altri due, per un totale di sette. Tra questi c’è il neo acquisto Roghi il cui arrivo sull’isola era stato annunciato per ieri. Stesso numero di positività riscontrati dal Barano che ieri, dopo il giro di tamponi, non si è allenato. Il club bianconero ha sospeso le sedute per un paio di giorni perché si sospettano altri casi che avrebbero potuto rallentare o ostacolare ulteriormente la prosecuzione dell’attività. «Non avevamo altra scelta, purtroppo da questo punto di vista non riusciamo a trovare pace, speriamo di trovare uno spiraglio di luce per allenarci in tranquillità», dice mister Isidoro Di Meglio. Dunque tra Real Forio, Barano e Ischia, i casi di positività raggiungono quota venti.

«La decisione del Comitato Campano di rinviare la giornata di Eccellenza e di allungare lo stop degli altri campionati era nell’aria – dice Luigi Esposito, plenipotenziario del Real Forio –. Ce l’aspettavamo, la nota del comitato non ci sorprende. I casi sono tanti, in alcune realtà hanno chiuso i campi. Speriamo che al comitato si rendano conto che bisogna dare più tempo alle squadre di recuperare i positivi e augurarsi che questa escalation sia in diminuzione. Si sapeva sa che dopo le feste si sarebbe verificato questo innalzamento dei casi, dunque ritengo che almeno un paio di settimane siano necessarie anche alle società di Eccellenza».

Il Real Forio andrà avanti regolarmente? «Noi proseguiremo gli allenamenti visto che i ragazzi che sono risultati positivi non hanno avuto contatti con i compagni. Di questo ne abbiamo la certezza. Comunque – conclude il dirigente biancoverde – attendiamo eventuali aggiornamenti da parte di mister Leo».