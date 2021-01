CALCIO: ASSEMBLEA ELETTIVA DA REMOTO MA LA DATA NON CAMBIA!

Alla fine ha prevalso la ragione, anche se non essendoci una necessaria variazione della data, la validità dell’Assemblea elettiva del Comitato Regionale Campania è a serio rischio.

L’Assemblea si svolgerà con modalità da remoto e non più al palazzetto “G.Del Mauro” di Avellino. Così ha stabilito la Prefettura irpina. Tuttavia senza gli esposti dell’avvocato Cirillo, si sarebbe scritta una brutta pagina del calcio regionale. Esposti che non si fermano qui perché lo stesso Cirillo nella giornata odierna ha denunciato che tante Società non hanno gli strumenti effettivi per votare, non avendo una “pec”. Ai club bisognava dare qualche giorno di tempo per adeguarsi. Questo non è successo e, secondo il legale di Frattamaggiore, l’Assemblea elettiva del C.R. Campania rischia di diventare una farsa.”Il Presidente del Comitato Regionale,preso atto dell’invito da parte della Prefettura di Avellino, di cui alla nota Prot. N. 3237 dell’8 gennaio 2021 – si legge sul comunicato pubblicato ieri sera – comunica alle Società interessate ed aventi diritto al voto, che l’Assemblea Ordinaria Elettiva delle società del Comitato Regionale Campania, convocata con C.U. n. 51 del 14 dicembre 2020 e successivamente, con pubblicazione sul C.U. n. 55 del 31 dicembre 2020, slittata al 10 gennaio 2021, NON potrà svolgersi “in presenza”. Come indicato sui citati Comunicati Ufficiali n. 51 e n. 55, essa avrà luogo con modalità c.d. “da remoto” – domenica 10 gennaio 2021 alle ore 16.00 in prima convocazione ed alle ore 17.30 in seconda convocazione, con votazioni “On-line” che saranno garantite dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio”.