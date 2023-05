Calcio a 5. Virtus Libera, il sogno continuA

Per la Virtus Libera Isola d’Ischia il sogno…continuA! La squadra isolana conquista l’accesso ai play off di Serie B e da metà maggio giocherà gli spareggi nobili per accedere alla categoria superiore. E’ un risultato eccezionale quello conquistato dalla Virtus Libera Isola d’Ischia al suo primo anno in Serie B. Il gruppo guidato da mister Di Costanzo è stato bravo nel superare il momento di adattamento alla nuova categoria diventando settimana dopo settimana sempre più protagonista del girone F di Serie B. La conquista dei play off è stata la ovvia conseguenza nonché la giusta ricompensa ad un gruppo che, giocando bene, ha giocato alla pari con qualunque avversario, conquistando vittorie e soddisfazioni.

La partita. L’ultima giornata della regular season pone a confronto la Virtus Libera Isola d’Ischia con la capolista Pescara. La squadra di Palusci, grande protagonista del Girone F, ha la certezza della promozione nella categoria superiore già da metà marzo, ma duella a distanza con la Tombesi per la prima posizione che vale il titolo di campione. La gara è divertente con il Pescara che prova ad imporsi e la Virtus a rispondere colpo su colpo. Di Meglio vola a respingere un tentativo ospite, poi Moraes con una magia si libera e calcia mandando di poco fuori. La gara è equilibrata e si sblocca solo con una iniziativa sulla destra dei biancoazzurri con la palla che servita al centro trova la puntuale deviazione di capitan Schmitt.

Il primo tempo di conclude con il Pescara avanti di uno. Nella ripresa, gli ospiti raddoppiano immediatamente, al 2’, i conti con Calderolli, che, poi, chiude, nei minuti conclusivi, definitivamente i giochi, siglando la doppietta personale. La Virtus perde invece per infortunio Alessio Manieri, costretto ad uscire dal campo con le stampelle. Al giocatore della Virtus un augurio di pronta guarigione. Al triplice fischio, il Pescara festeggia la vittoria del campionato; la Virtus, invece, la conquista dei meritati play off. Il 13 maggio la squadra di mister Di Costanzo ospiterà al Palacasale il Futsal Messina, con ritorno, in terra sicula, fissata per la settimana successiva.

foto alessandro ascione

IL TABELLINO: VIRTUS LIBERA -PESCARA 0-3

VIRTUS LIBERA: Di Meglio, Liistro, Moraes, Coppa, Cuomo, Egea, Fondicelli, Lubrano Lavadera L., Manieri, Pereira, Polito, Rossi. All. Di Costanzo

ACADEMY PESCARA FUTSAL: Mazzocchetti, Diodati, Onnembo, Morgado, Calderolli 2, Schmitt 1, Baiocchi, Cilli G., Cilli M., Maccarone, Marrazzo, Zappacosta. All. Palusci

ARBITRI: Sig. Pavia di Ostia Lido e Capolupo di Matera

CRONOMETRISTA: Sig. Alborelli di Ercolano