Calcio a 5. Serie C2. La Fenix Ischia batte il Chiaiano ma è bagarre nella zona play-off con una giornata da giocare

Si giocherà tutto in una giornata nel girone B di serie C2 dove la Fenix continua a battagliare nell’affollatissima zona play-off. Mentre la capolista Quarto ha potuto festeggiare in largo anticipo la promozione in serie C2, le altre squadre si rincorrono provando a conquistare la migliore posizione possibile in vista dei play-off a cui accedono le squadre dalla seconda all’ottava posizione. In questo momento, però, nel girone B, con una sola giornata da giocare, in tre punti ci sono cinque squadre e in ogni caso la settima e l’ottava non sono lontanissime dalle altre. Dunque potrà succedere veramente di tutto dopo la sosta (si giocherà, infatti, il 15 aprile).

La Fenix in questo momento è a due punti dalla Barrese che è seconda in classifica e ad un punto dal Torre del Greco, al tempo stesso però è a pari punti con il Chiaiano (gli scontri diretti premiano gli isolani) e l’Agerola a -1. Nell’ultima giornata i ragazzi di Gino Monaco saranno in trasferta a Casoria che è già sicura della settima posizione ma che potrebbe per assurdo ancora agganciare l’Agerola al sesto posto.

Dopo aver battuto nell’ultima gara casalinga il Chiaiano per 4-1 (doppietta di Zago e reti di Cantieri e Pesce). Ci sarà quindi da faticare per conquistare i tre punti con i quali la Fenix sarebbe sicuramente certa del quarto posto (e quindi di giocare la prima partita dei play-off in casa e le altre in trasferta) con la speranza di salire più su se le altre dovessero steccare. Tuttavia, gli altri incontri sono tutti alla portata delle dirette concorrenti, solo la Barrese ospiterà in casa la capolista Quarto che però non ha più nulla da dire al campionato. Sarebbero bastati tre punti in più (vedi, tra le altre, la partita persa in casa con l’Arzano che non farà neanche i play-off) per conquistare il secondo posto che avrebbe fatto tutta la differenza nel mondo negli accoppiamenti. La formula è complicata: la seconda va direttamente in semifinale, la terza affronta l’ottava, la quarta la settima e la quinta se la gioca contro la sesta (la migliore classificata gioca in casa).

Le tre vincenti si vanno ad aggiungere alla seconda già qualificata per le semifinali, poi ci sarà a seguire la finale e la vincente dei play-off del girone B sarà poi inserita in un triangolare con le vincenti degli altri gironi e alla fine solo una arriverà in C2. Una vera e propria mission impossible.

La Fenix comunque ci crede ma paradossalmente potrebbe arrivare addirittura sesta in caso di sconfitta a Casoria e sarebbe veramente una beffa oltre che un pessimo risultato visto il valore della rosa. In ogni caso nei play-off può succedere di tutto. Mister Gino Monaco vuole sfruttare la sosta per migliorare la condizione fisica della squadra che da tempo sta facendo i conti con numerosi infortuni e con una coperta corta a causa dei forfait dati da alcuni giocatori. “La classifica è corta e forse noi abbiamo la partita più difficile nell’ultima giornata ma andremo a Casoria per vincere e sono fiducioso per i play-off, diremo la nostra” ha dichiarato Gino Monaco. Gli infortuni, come detto, hanno condizionato molto i risultati in momenti chiave della stagione: “La coperta è corta, se poi mancano i giocatori più importanti andiamo in difficoltà eppure la prestazione in tutte le partite c’è sempre stata.

I play-off sono una lotteria, noi siamo attrezzati a patto che stiamo tutti bene la formula è complessa ma mai dire mai”, queste le parole del tecnico isolano che si conferma quindi fiducioso per le battute finali di una stagione che lo ha visto subentrare in corsa e in un momento già critico per la Fenix. Nel frattempo la società del presidente Vincenzo Agnese, proprio per far fronte alle problematiche causate da una rosa troppo corta in queste settimane, potrebbe rinforzarsi nei prossimi giorni attingendo dal calcio a 11 dove diverse squadre termineranno a breve la propria stagione.