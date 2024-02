Calcio a 5, serie C2. Fenix cuore e grinta: battuto il Futsal Vesuvio

Big match doveva essere e big match é stato. Al Taglialatela, Fenix Ischia e Futsal Vesuvio si sono affrontati in una gara decisa solo nei minuti finali dopo 60′ di calcio a 5 vero. D’altronde ad affrontarsi erano la capolista e una delle seconde in classifica insieme ad Epomeo e Ciro Vive che nell’antico di giornata hanno pareggiato 6 – 6. Isolani forse per la prima volta al completo e dunque in una condizione più o meno ottimale per affrontare un avversario attrezzato e quadrato che ha saputo risalire la classifica dopo un inizio di campionato difficile.

LA PARTITA – A dettare i ritmi di gioco é sicuramente la Fenix con il Vesuvio che attende e cerca di trovare nella fase difensiva la chiave della partita, approfittando magari di errori dei padroni di casa per sbloccare il match. Nei minuti iniziali le due squadre si studiano ma gli ischitani passano in vantaggio al 6′ con un bel gol del brasiliano Vieira. Il match resta equilibrato, Massaro ci mette le mani in un paio di tentativi insidiosi del Vesuvio, ma la Fenix sembra essere in palla ed arriva il raddoppio al 22′: giocata monumentale di Faraone che brucia in velocità l’ex Alaia e serve un assist al bacio per il tap in facile di una mai domo Lucao. Un 2-0 pesante che sembra mettere in discesa la gara per i ragazzi di Gino Monaco. A 1′ dall’intervallo viene sanzionato un fallo molto dubbio contro gli ischitani. Sulla battuta arriva il gol degli ospiti che accorciano le distanze. Nella ripresa si parte dal 2 a 1 in favore della Fenix, ma il Vesuvio ci crede e prova a spingere sull’acceleratore.

Nica e compagni rischiano in un paio di occasioni, ma riescono comunque a trovare la forza di protrarsi nuovamente sul doppio vantaggio: bellissimo giro palla, assist di Lucao per Guido Testa che piazza la palla nell’angolino. Sul 3-1 Lucao colpisce una traversa e i padroni di casa sprecano troppe occasioni. E allora il Futsal Vesuvio riesce a riaprire ancora il match sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Sul 3-2 gli isolani si ritrovano in inferiorità numerica per un cervellotico cartellino rosso per doppia ammonizione a Faraone reo di aver toccato, seppur involontariamente, il pallone con le mani.

Con l’uomo in più la squadra allenata da Vito Letizia prima rischia di subire quello che sarebbe stato un clamoroso 4-2 nonostante l’uomo in più, poi riesce però a trovare il 3-3 a pochi minuti dalla fine. La gara sembra destinata a finire in pareggio, ma la Fenix non molla affatto e, anzi, con cuore, grinta e determinazione trova in ripartenza la rete del 4 a 3 con assist di Lucao per la doppietta di Vieira. Il Taglialatela esplode e tutta la squadra si abbraccia con il pubblico per quello che sembra essere il gol decisivo. Gli ospiti provano il tutto per tutto nel finale, ma non basta il portiere di movimento e anzi é la Fenix a fallire anche un tiro libero allo scadere. Finisce 4-3 una partita giocata ad alto livello da entrambe le squadre, ma con un arbitraggio sicuramente non all’altezza della posta in palio altissima per entrambe le squadre, tra l’altro con scelte discutibili e spesso incomprensibili da parte dell’arbitro da entrambe le parti.

La squadra di mister Gino Monaco, nonostante tutto, con i tre punti conquistati allunga a +11 su Epomeo e Ciro Vive, a +12 sul Vesuvio, mentre resta a +13 sull’Agerola e a +14 sul Soluzioni Club. La lotta in zona play – off si fa caldissima, nel frattempo ci sarà settimana prossima l’impegno della Final Four di Coppa Campania Serie C2 in cui la Fenix si giocherà il titolo insieme a Marcianise (avversario della semifinale in programma sabato alle 19:00), Agerola e Soluzioni Club. Il campionato riprenderà tra due settimane con un interessantissimo derby ad alta quota tra Fenix ed Epomeo.