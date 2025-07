Calcio a 5, Serie B. Matteo Olleia nuovo allenatore della Virtus Libera

Giovane, vincente e – nonostante l’anagrafe – già con un curriculum di tutto rispetto. Matteo Olleia è il nuovo allenatore della Virtus Libera e guiderà i biancoverdi nel prossimo campionato nazionale di serie B di calcio a cinque. Quello di Olleia è un nome tra l’altro conosciuto agli sportivi ed appassionati di futsal dell’Isola: nella stagione appena conclusa, infatti, ha conquistato la promozione in serie A/2 alla guida del Formia, che militava nello stesso girone della Libera. Il percorso professionale di Olleia parte con il Real Terracina con cui è protagonista, da allenatore e giocatore, della scalata dalla serie C/2 alla B in soli quattro anni.

Poi l’approdo a Formia e il doppio salto dalla C/1 alla A/2. Insomma, un tecnico dal dna vincente sul quale il sodalizio dei presidenti Mattera e Castaldi ha deciso di puntare anche con l’intento di aprire un nuovo corso. «È stato abbastanza semplice per me scegliere la Virtus Libera – spiega Olleia – già dai primi colloqui avuti con i dirigenti ho percepito la voglia di far bene e la serietà dei miei interlocutori. Non mi piace fare promesse, ma lavorerò perché la Libera possa proseguire nel suo processo di consolidamento che l’ha portata negli ultimi anni a ricoprire un ruolo da protagonista in serie B oltre che rivelarsi una realtà virtuosa del calcio a 5».

Se Matteo Olleia non nasconde la sua soddisfazione per aver scelto l’isola, sulla stessa lunghezza d’onda figurano anche Gigi Mattera e Francesco Castaldi: «Per il nuovo allenatore parlano i risultati fin qui conseguiti. È un vincente e siamo certi che porterà anche nella Virtus Libera la mentalità e la cultura del lavoro che lo hanno contraddistinto in un passato più e meno recente. Aver scelto una figura come Olleia vuole rappresentare anche la volontà della società di voler proseguire nel nostro percorso di crescita».

I due presidenti poi riconoscono i grandi meriti di mister Di Costanzo: «Non ha contribuito soltanto ai nostri risultati e successi, plasmando una squadra capace di raggiungere obiettivi storici, ma ha messo in mostra una volta di più l’impegno, la professionalità e la dedizione che sono noti a tutti. Ha saputo imprimere una mentalità nuova alla Virtus Libera, proiettandola in una dimensione diversa e ambiziosa. Ecco perché il suo nome resterà scolpito negli annali del club». La società, intanto, è molto attiva anche sul mercato e nei prossimi giorni saranno annunciati i primi colpi.