Calcio a 5. Roberto Ventrone non è più il direttore sportivo della Fenix

La Fenix Ischia comunica che, a partire dalla stagione sportiva 2025/2026, Roberto Ventrone non ricoprirà più il ruolo di Direttore Sportivo. La decisione, assunta e comunicata ufficialmente dallo stesso Ventrone nelle scorse ore, è stata accolta con rispetto e piena condivisione dalla società.

Nonostante il cambiamento di ruolo, Ventrone continuerà a collaborare con la Fenix attraverso un accordo di consulenza che lo vedrà impegnato nella gestione delle strategie di mercato estivo e invernale. Una scelta che consente di mantenere vivo il legame costruito in questi anni, pur rispettando le nuove esigenze personali e professionali del dirigente.

La decisione nasce dalla volontà di Roberto di tornare a vivere quotidianamente il campo, seguendo un progetto più vicino geograficamente alla sua residenza. Una possibilità che, per ovvie ragioni logistiche, non è facilmente realizzabile sull’isola. Nonostante ciò, ha scelto di restare parte integrante della famiglia Fenix, seppur con un ruolo differente.

In due stagioni alla guida dell’area sportiva, Ventrone ha contribuito in modo determinante ai successi della squadra: la vittoria del campionato di Serie C2, una Coppa Disciplina, una qualificazione alla Final Four di Coppa C2, la salvezza in Serie C1 e l’accesso alla Final Eight di categoria. Ma, al di là dei risultati sportivi, ha saputo incarnare con professionalità, stile e umanità i valori fondanti della Fenix, diventando un punto di riferimento per società, squadra e addetti ai lavori.

Queste le parole del presidente Vincenzo Agnese:

“Avrei voluto continuare ad avere Roberto come Direttore Sportivo, ma ho compreso le sue esigenze. Prima ancora del rapporto professionale, ci lega un profondo legame personale. In questi due anni abbiamo condiviso momenti intensi, sia a distanza che di persona. Con lui si è creato da subito un grande feeling e una comunione d’intenti che ha reso naturale anche questo passaggio. Il nuovo progetto che intraprenderà non sarà in concorrenza con la Fenix, e questo conferma ancora una volta la sua correttezza e lealtà. Roberto ha portato sull’isola giocatori di assoluto valore, ma soprattutto ha trasmesso uno stile e dei valori umani che per me, da presidente, vengono prima di qualsiasi risultato sportivo. Continuerà a supportarci da consulente, ma soprattutto resterà per me un amico sincero, su cui potrò sempre contare. A lui i nostri migliori auguri.”

La Fenix Ischia ringrazia Roberto Ventrone per il lavoro svolto, la passione e l’impegno dimostrati, e gli augura il meglio per questa nuova esperienza, certi che il nostro cammino continuerà ad incrociarsi con la stessa stima e fiducia di sempre.