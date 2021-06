Calcio a 5. Ritornano Master e Summer Cup

Un calcio al pallone ed uno, ancora più forte, al Covid. Con il ritorno alla normalità, immancabile la ripresa delle attività della Lega Isolana Calcetto. Due le proposte per regalare agli sportivi di ogni età una estate indimenticabile: il “Master” di calcio a 5, il torneo più prestigioso e longevo dell’isola, che quest’ anno vivrà la 29esima edizione e la “Summer Cup” riservata invece ai più giovani (categorie 2006-07; 2008-09; 2010-11; 2012-13).

Iscrizioni aperte, dunque, ma bisogna fare presto. Per partecipare al Master bisognerà prenotare il proprio posto entro e non oltre il 25 giugno, entro le ventiquattro ore precedenti potranno invece aderire i più piccoli. L’organizzazione è al lavoro per curare tutto nei dettagli e per permettere ad ogni partecipante di vivere una estate, sportivamente parlando, indimenticabile.

Garantiti, per entrambi i tornei, highlights e premi settimanali, oltre a tante sorprese. Per i più piccoli, maglietta e gadget in omaggio con la adesione. È il tempo di tornare a giocare, è tempo di urlare #FuckCovid.

Per info: Rino 3464154574; Attilio 3478298922; Gianluca 3202976176