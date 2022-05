Calcio a 5. Poker al Futsal Acerra, la Fenix conquista la finale play-off

La Fenix batte al PalaCasale il Futsal Acerra nella semifinale play-off per la promozione in serie C2. Dopo aver conquistato il secondo posto all’ultima giornata, i ragazzi di mister Giancola hanno dovuto affrontare la quinta classificata, ovvero il Futsal Acerra contro cui c’era da rifarsi per l’ultima brutta sconfitta incassata in campionato un mese fa.

LA PARTITA. Il risultato si sblocca praticamente subito grazie ad un tiro insidioso di Alaia che realizza l’1-0 dei padroni di casa. Per tutto il primo tempo regna l’equilibrio in campo con l’Acerrana che punta sull’agonismo e sui tiri dalla distanza e con la Fenix che tenta di trovare il raddoppio. Si resta però sull’ 1 -0 fino al termine della prima frazione di gioco. Nella ripresa la Fenix alza l’asticella e Giò Lucido, Alaia e Cantieri calano il poker al PalaCasale. L’Acerrana ha l’occasione per realizzare almeno un gol potendo beneficiare di un calcio di rigore che tuttavia viene fallito.

La squadra allenata da Mario Giancola stacca dunque il pass per la finale che si terrà tra due settimane al PalaCasale contro il Santa Maria Capua Vetere. Nel mezzo (il prossimo weekend) la Final Four di Coppa Campania serie D, un traguardo in ogni caso storico e che comunque può regalare la prima soddisfazione stagionale alla società del patron Agnese.