Calcio a 5, Playoff. Virtus Libera, spera ancora!

Il primo round della finale playoff tra Virtus Libera Isola d’Ischia e Canottieri Belluno è ad appannaggio della compagine veneta. La gara d’andata, disputata al Palazzetto Casale, ha visto la squadra bellunese compiere un passo importante verso la promozione in A2. La Virtus di mister Di Costanzo, sostenuta da un tifo eccezionale, non è riuscita a concretizzare, anche per sfortuna, le tante palle gol prodotte. Dopo pochi secondi è la Canottieri Belluno a creare la prima chance del match con un destro di Dall’O che si spegne direttamente sul fondo. La replica degli isolani è affidata a Moraes, il quale in due circostanze non riesce a trovare la conclusione vincente. Al terzo minuto i padroni di casa si affacciano dalle parti di Dalla Libera con un destro di Egea bloccato senza problemi dal numero 1 ospite.

La Virtus Libera Isola d’Ischia, nella prima parte della partita, si fa preferire per intensità e gestione della palla. Al 6’ è nuovamente Egea a scoccare un tiro insidioso che l’estremo difensore avversario controlla in due tempi. La Canottieri Belluno risponde con un tacco di Reolon che Di Meglio fa suo senza particolari patemi d’animo. All’8’ la truppa di Bortolino passa: Dall’O controlla il pallone, vince un rimpallo e, a tu per tu con il portiere isolano, con freddezza fa 1-0. La rete dà coraggio al Belluno che, con il trascorrere dei secondi, si affaccia con maggiore pericolosità dalle parti di Di Meglio. La Virtus prova a scuotersi e con una botta terrificante di Moraes va vicina al pareggio, ma è il palo a dire di no al laterale classe ‘89. Successivamente con un tiro dalla distanza di Dall’O, sul quale Di Meglio non è impeccabile, la Canottieri Belluno riesce a portarsi sul 2-0. Nonostante il doppio svantaggio, la Virtus con Pereira saggia i riflessi di Dalla Libera. Il pivot numero 14 non demorde e, dopo una manciata di secondi, recupera palla e scocca un tiro che si infrange sul palo. I padroni di casa continuano ad attaccare e al 12’ guadagnano un tiro libero che Lorenzo Rossi non riesce a trasformare.

Trascorrono pochi secondi ed è nuovamente il palo ad opporsi al tentativo a porta sguarnita di Polito. Sul fronte opposto la Canottieri Belluno cerca di pungere con Dall’O, questa volta neutralizzato dalla tempestiva uscita di Di Meglio. Nelle battute finali del primo tempo entrambe le squadre hanno una buona chance: prima è Moraes a impegnare Dalla Libera, poi è Mazzocco a sciupare un contropiede micidiale.

Alla ripresa del gioco Mazzocco, tra le proteste della panchina isolana, si fa perdonare con un tiro che buca il portiere della Virtus. Il primo squillo della ripresa è di Dall’O, il cui mancino è respinto dal portiere della Virtus. I ragazzi di Di Costanzo cercano di accelerare la manovra, ma la Canottieri Belluno con grande concentrazione riesce a chiudere ogni varco. Successivamente uno scatenato Dall’O timbra ancora il cartellino con un destro piazzato che non lascia scampo a Di Meglio. La Virtus tenta di scuotersi con Moraes, la cui conclusione è deviata a lato da Dalla Libera. La Canottieri riesce ad essere molto incisiva sotto porta e ancora con Dall’O va in rete con un tocco sotto di pregevole fattura. Nelle fasi finali del match, oltre ad altri due pali colpiti, la Virtus riesce a trovare la via del gol con la punizione di Moraes. La Canottieri Belluno viola il Palazzetto Casale, tra una settimana in Veneto la Virtus Liber Isola d’Ischia è chiamata ad un vero e proprio miracolo per ribaltare il risultato.

VIRTUS LIBERA ISOLA D’ISCHIA – CANOTTIERI BELLUNO 1 – 5

VIRTUS LIBERA: Di Meglio, Liistro, Moraes 1, Coppa, Egea, Fondicelli, Lubrano Lavadera L., Mainolfi, Manieri, Pereira, Polito, Rossi. All. Di Costanzo

CANOTTIERI BELLUNO: Dalla Libera, Bonavera, Savi, Reolon, Storti, Dal Farra, Gheno 1, Del Prete, Dall O 4, Altini, Bortolini. All. Bortolini

ARBITRI: Sig.ri Roscini di Foligno e Adriani di Viterbo

CRONOMETRISTA: Sig. Pannese di Ariano Irpino