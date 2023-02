Calcio a 5. La Virtus Libera dilaga con il Venafro

Una grandissima Virtus Libera Isola di Ischia batte a domicilio il Venafro con il rotondo risultato di 11 a 3 e continua a coltivare il sogno play off.

Al Palapedemontana la partita è divertente si da subito: i padroni di casa approcciano la gara con grande aggressività, ma a passare in vantaggio al primo, vero, affondo è la compagine di Nello Di Costanzo con Egea. Non paga del vantaggio la Virtus raddoppia con la gran conclusione, su calcio di punizione, di Moraes che bacia il palo interno prima di terminare la propria corsa oltre la linea bianca. La reazione del Venafro è di quelle decise e giunge sino a ribaltare il risultato: un Fetta sempre incisivo porta i suoi sul 3 a 2. La Virtus, dopo l’occasionissima non concretizzata da Polito sul 2 a 2, pareggia i conti con Moraes. La gara è divertente e con emozioni continue.

Dopo il pari, gli isolani piazzano un uno-due micidiale: Cuomo, servito da triangolazione, colpisce con il suo sinistro; subito dopo lo scatenato Egea porta la Virtus sul 5 a 3, risultato che chiude la prima frazione di gioco. Nella ripresa, il dominio della Virtus è ancora più evidente. I padroni di casa subiscono l’espulsione di Zancanaro, che conquista due gialli in poco tempo, e di Vollucci. Egea, autore di una prestazione maiuscola, riprende esattamente da dove aveva concluso il primo tempo, ovvero segnando un gran bel gol che vale il 6 a 3. La Virtus dilaga con le reti di Rossi, ancora Egea, Moraes che duetta con Cuomo e ribadisce in rete, e del “Pendolino” Mainolfi. A rendere ancor più speciale il sabato in casa Virtus Libera arriva anche il gol di Enzo Coppa, il primo del capitano nel campionato nazionale di Serie B. Finisce così 11 a 3 in favore della Virtus Libera Isola d’Ischia che si conferma tra le squadre più in forma del girone F.

La Virtus Libera Isola d’Ischia ringrazia lo Sporting Venafro che, in occasione del big match con il Pescara (10° giornata), ha dato vita ad una raccolta fondi, destinando anche l’intero incasso della partita, per supportare l’isola di Ischia nel difficile momento vissuto a causa della frana di novembre. Sabato, prima dell’inizio del match la dirigenza dello Sporting ha consegnato alla Virtus quanto raccolto.

La Virtus ringrazia il presidente Primavera e tutta la società e squadra bianconera per lo splendido gesto di solidarietà e provvederà quanto prima a consegnare i fondi raccolti a chi di dovere.