Calcio a 5 | La Futsal Barano conquista la testa della classifica

Ultima giornata del girone d’andata e la Futsal Barano, dopo la netta vittoria della scorsa settimana sulla prima della classe, si presenta in quel di Saviano, al cospetto della Fressuriello Calcio, in formazione rimaneggiata, causa le assenze di Mangione, Di Meglio, Iacono e Di Costanzo.

I ragazzi di mister Di Scala sono coscienti dell’importanza della gara che li potrebbe proiettare in testa alla classifica del girone C, vista la concomitanza dello scontro diretto tra la Football Club Atletico e la Football Academy, rispettivamente prima e seconda nel girone. Campo insidioso anche a causa delle ridotte dimensioni, giornata fredda ma con un sole splendente che illumina il terreno di gioco. Pronti via e gli aquilotti prendono subito le redini dell’incontro, dettando i ritmi di gioco, con Francesco Zabatta prima e Giuseppe Di Meglio poi a cercare il bersaglio grosso senza riuscirci

I padroni di casa ripartono quando possono cambiare al 10’ trovano un palo esterno. Gli ospiti continuano a macinare gioco ed é Daniele Barbi, al 18′ a colpire il palo con un formidabile sinistro. La gara non si sblocca ed allora sale in cattedra Alessio “Papin” Manieri che al 23’, dopo essersi procurato il fallo, si presenta sul dischetto del tiro libero, siglando la rete dell’1 a 0 con un chirurgico sinistro. Trascorrono 3′ minuti e Alessio Papin si ritrova sul dischetto del tiro libero e, senza esitazione, porta i suoi sul 2 a 0. Prima dell’intervallo Papin fornisce un assist al bacio per Jean Vieta che realizza la rete del 3 a 0, risultato di cui si chiuderà la prima frazione di gioco.

La ripresa inizia a ritmi serratissimi. Al 1’ il bombardiere Daniele Barbi colpisce il secondo legno della giornata; al 4’ Papin insacca la rete del 4 a 0 su un meraviglioso assist del capitano Lubrano Luigi.

Il Fressuriello Calci non molla e prova a riaprire il match, ma trova sulla sua strada un ottimo Emanuele “Uomo Ragno” Lubrano che abbass la saracinescca sulle insidiose conclusioni avversarie. Tra il 9’ e l’11’ il carioca Jean Vieira colpisce ben due pali. La Futsal Barano abbassa la guardia e tra il 18’ ed il 23’ il Fressuriello riesce a riaprire la partita, siglando due reti (2-4). Tanto basta per ridestare gli isolani e soprattutto il bomber Papin che al 24′ cala il proprio poker personale (2-5). Passano due minuti e al 26’ arriva il 6 a 2 firmato dal capitano Luigi Lubrano che sta ritornando suo suoi livelli dopo tanti acciacchi. Un goal liberatore e si nota dall’esultanza del numero 10 isolano. Al 28’ il Fressuriello, su ripartenza, sigla la rete del 3 a 6 ed al al 30’, su un’azione splendida degli ospiti, Papin trova la rete del definitivo 7 a 3 e la cinquina personale, grazie ad un assist da manuale del calcio a 5 di Giancarlo Sciabola Lubrano.

Ai microfoni si reca mister Gildo Lubrano: “Gruppo: questa é la parola d’ordine! I ragazzi hanno capito che per vincere in questa categoria non é sufficiente essere tecnicamente più forti, ma bisogna andare oltre i propri limiti tecnici e caratteriali e lo stanno facendo. Se continuiamo ad avere questa “fame” saremo un plotone di esecuzione, difficile da scardinare. La testa della classifica ci dà ancora più forza con otto gare da affrontare, ma bisogna rimanere con i piedi per terra sempre, non abbassare mai la guardia. Un plauso alla società ed in particolare a Mario Sasso e Giovan Giuseppe Mazzella, preziosi in queste trasferte complicate. Un grazie di cuore all’Onorevole Giosi Ferrandino che ha creduto in noi sin dall’inizio e la cui presenza ci dá ancora più forza e sicurezza. Avanti tutta”.

Fressuriello Calcio 3

Futsal Barano 7

Fressuriello Calcio: Alfieri Angelo, Caiazzo Raffaele, Perretta Aniello, Arianna Aniello, Allocca Raffaele, Danese Antonio, Maione Giuseppe, Savio Michele, Coppola Giuseppe, Tufano Filippo, Ambrosino Francesco, Parente Angelo

Allenatore: Fuschillo Paolino

Futsal Barano: Di Iorio Salvatore, Lubrano L. Emanuele, Barbi Daniele, Iacono Pietro, Di Meglio Giuseppe, Lubrano L. Luigi, Manieri Alessio, Lubrano L. Giancarlo, Vieria Jean, Zabatta Francesco

Allenatore: Di Scala Diego

Allenatore in seconda: Gildo L. Lubrano