Calcio a 5, C2. Leo Giasson è il primo colpo della Fenix Ischia

La Fenix Ischia comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calcettista brasiliano Leo Giasson. laterale/pivot classe ’89 con esperienze importanti come Cus Molise e Mirafin (serie A2), United Pomezia (serie B sfiorando la promozione), senza dimenticare i due anni nella serie A brasiliana. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Sorrento in serie C1 dove ha realizzato 16 reti. Giocatore dotato di grande tecnico ed intelligenza tattica, tiro potente e fiuto del gol ma anche bravo in fase difensiva. E’ il primo, importante, tassello nello scacchiere che la società intende mettere a disposizione di mister Gino Monaco per affrontare il prossimo campionato di serie C2.

Il Direttore Sportivo Roberto Ventrone ha commentato così il suo primo colpo di mercato: “Giasson è un acquisto importante nell’economia della squadra. È stata una trattativa lunga ma fin dal primo momento c’è stato feeling da entrambe le parti per arrivare ad una conclusione felice. Dopo varie esperienze in Italia tra B e C1 l ultima con Sorrento mettiamo un innesto d’ esperienza e di qualità a disposizione di mister Monaco. Continuiamo a lavorare sul mercato in maniera mirata per gli obiettivi prefissati”.

Di poche parole ma con un sorriso coinvolgente il primo commento di Leo Giasson al momento della firma avvenuta proprio sull’isola d’Ischia: “Sono molto contento di poter vivere questa nuova esperienza in una società in crescita e che vuole disputare un campionato da protagonista. Sarò a disposizione del mister e della squadra e farò il massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società”.