Calcio a 5, C2. Jean Vieira e la Fenix Ischia parla ancora brasiliano

La Fenix Ischia comunica di aver tesserato il giocatore brasiliano Jean Vieira. Classe 1991, Vieira è un volto noto sull’isola d’Ischia in quanto ha vestito la maglia del Futsal Barano con cui ha vinto il campionato di serie D. Prima dell’esperienza isolana ha collezionato numerose presenze in diversi campionati italiani: Martina Franca (serie C1), Catania (serie A2), Caltanissetta (serie B), Lazio (serie A), Meriense (serie C1). Nell’ultima stagione ha preso parte alla liga brasiliana. Il volo da Passofundo, ovvero dall’altra parte del mondo, partirà a fine agosto per poter essere disponibile già alla ripresa degli allenamenti. Dopo Leo Giasson, Jean Vieira è il secondo brasiliano che firma con la società isolana pronta ad annunciare altri colpi di mercato nei prossimi giorni oltre ai rinnovi del gruppo ischitano.

Il presidente Vincenzo Agnese ha commentato così la notizia del nuovo innesto: “Siamo contenti di poter riaccogliere sull’isola Vieira che da avversario ha già dimostrato di essere un ottimo giocatore e un surplus per questa categoria e anche dal punto di vista personale si è sempre mostrato come una persona perbene. E’ stato un peccato non rivederlo qui l’anno scorso e siamo felici di poterlo rendere protagonista del nostro progetto. Sono certo che potrà dare un contributo importante alla causa visto che conosce bene l’ambiente. Un ringraziamento a Diego Di scala che ha lavorato tanto per riuscire a concretizzare la trattativa”.

Queste le parole di Jean Vieira al momento della firma “Non vedo l’ora di poter ritornare ad Ischia dove si sta benissimo e sono contento di poter vestire la maglia della Fenix che ho sempre apprezzato per il progetto ambizioso che la società sta portando avanti. Sono felice di poter incontrare di nuovo mister Diego Di Scala e darò il massimo per raggiungere insieme alla squadra gli obiettivi prefissati.