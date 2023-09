Calcio a 5, C2. Il primo derby è della Fenix! L’Epomeo lotta, ma non basta

Inizia con la Coppa Campania di serie C2 la nuova stagione del calcio a 5 in cui saranno protagoniste Fenix Ischia, Epomeo (neopromossa) e Forio C5 (ripescato dalla serie D). La prima gara ha visto affrontarsi al PalaCasale Epomeo e Fenix davanti ad una numerosa ma tranquilla cornice di pubblico. Per tutte le isolane – impossibilitate a svolgere gare amichevoli – quelli di coppa sono i primi appuntamenti in cui mettere in pratica i dettami dei mister dopo il lavoro svolto in preparazione.

Squadre con obiettivi diversi: la Fenix, ad un passo dalla promozione in serie C1, ha cambiato tanto ma sembra avere una rosa ancor più competitiva della scorsa stagione; l’Epomeo, dopo la bella promozione conquistata, giocherà per mantenere la categoria e magari provare a togliersi qualche soddisfazione in più e in estate ha aggiunto alla squadra dell’anno scorso il solo Lucas Cantieri (ex Fenix).

LA PARTITA – E’ subito la squadra di Gino Monaco a prendere in mano il pallino del gioco e dopo appena due minuti c’è il primo episodio chiave della gara: tiro di Vieira, fallo di mano netto di Impagliazzo, l’arbitro indica immediatamente il dischetto. Si incarica della battuta Lucao, tiro forte alla sinistra di Castagliuolo che non può nulla e Fenix in vantaggio. L’Epomeo prova a reagire con un tiro dalla distanza di Impagliazzo che finisce a lato, ma al 21’ gli ischitani raddoppiano: Cirillo si accentra dalla sinistra, tiro di destro ad incrociare e palla nell’angolino. I ragazzi di mister Gino Monaco gestiscono bene il possesso palla, l’Epomeo aspetta dietro la linea di centrocampo e prova a colpire in ripartenza.

Qualche occasione per calare il tris viene sprecata dalla Fenix e la prima frazione termina quindi sul 2-0. Nella ripresa non cambia la storia della gara con la Fenix che fa la partita e l’Epomeo che aspetta il momento giusto. Ed in effetti sono gli episodi a rendere il secondo tempo accesissimo. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, su assist di Nica, Lucao ciabatta il pallone da due passi. Sul fronte opposto Caruso prova un colpo di tacco difficile. Replica di nuovo la Fenix con un tiro alto di Vieira, poco dopo anche Cirillo sfiora il palo. Sembra esserci una sola squadra in campo, ma l’Epomeo riapre la gara al 15’ del secondo tempo: Impagliazzo che ci aveva provato già due volte dalla distanza), calcia forte, Massaro non trattiene e sulla ribattuta non sbaglia il giovane Iacono. Tuttavia, neanche il tempo di mettere la palla a centrocampo, la Fenix va di nuovo a rete con Nica che calcia sul secondo palo e trova la deviazione in porta di Roberto. Buono. L’Epomeo prova il portiere di movimento e la riapre di nuovo grazie all’espulsione per doppia ammonizione di Nica. Una gestione scellerata dei cartellini da parte del direttore di gara complica il finale di partita per la Fenix con l’uomo in meno subisce il gol (fortunato) di Impagliazzo. La squadra allenata da Gino Monaco gestisce comunque il vantaggio e porta a casa la prima vittoria ufficiale sul risultato di 3-2.

Mercoledì si affronteranno, sempre al PalaCasale, Forio ed Epomeo e il primo turno si concluderà sabato al PalaTaglialatela con il match tra Fenix e Forio. La vincente del triangolare avrà accesso al secondo turno di coppa. Il campionato avrà inizio il 7 ottobre. Quello visto a Forio è stato sicuramente il più classico dei derby con le due squadre che si sono date battaglia fino alla fine, tutto sommato con correttezza. Risultato bugiardo per quanto visto e creato dalla Fenix nei 60’, ma sicuramente rappresentativo del grande orgoglio impiegato dall’Epomeo che ha saputo mettere in difficoltà nel finale la squadra ischitana. Quelli di coppa restano in ogni caso match preparatori alla vera, difficile, sfida del campionato di serie C2.



IL TABELLINO

EPOMEO 2

FENIX 3

EPOMEO: Amodio, Del Neso, Mattera, Trofa, Battaglia, Castaldi, Iacono, Cantieri, Di Iorio, Impagliazzo, Caruso, CastagliuolO

FENIX: Massaro, Curci, Vieira, Nica, Cirillo, Gualtieri, Pesce, Di Iorio L., Di Meglio, Buono Brunelli, Patalano. All. Monaco

RETI: Gualtieri (RIG), Cirillo, Buono (F); Iacono, Impagliazzo (E)