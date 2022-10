Calcio a 5, C2 | Buona la prima per la Fenix: quattro reti allo Sporting Stabia

Inizia con una vittoria il cammino della Fenix in serie C2. Dopo le due sconfitte rimediate in Coppa Campania, i ragazzi di mister Giancola hanno esordito nella categoria superiore sul campo dello Sporting Stabia. Senza i due brasiliani Zago e Cantieri e senza la squalificato Lucido B., la squadra isolana inizia subito bene portandosi sul 2-0 nei primi quattro minuti grazie ad una doppietta di Super Mario Pesce.

Nella prima frazione lo Stabia non crea occasioni a parte un palo colpito nel finale del primo tempo, la Fenix invece potrebbe arrotondare il risultato ma spreca troppe chance. La ripresa prosegue sullo stesso ritmo della prima frazione. La Fenix rischia di subire gol nei primi minuti, poi riprende in mano la partita e al 13′ cala il tris con il capitano Luca Di Iorio.

Quattro minuti più tardi, direttamente da calcio di punizioni, Roberto Buono sigla il 4 – 0. Negli ultimi dieci minuti i ragazzi di mister Giancola si lasciano andare e subiscono ben due reti dai padroni di casa continuando a sprecare altre occasioni per arrotondare il risultato. Finisce 4 – 2 a Castellammare di Stabia. Tre punti importanti per iniziare al meglio il campionato. Sabato prossimo la prima in casa contro Football Academy.

SPORTING STABIA FENIX ISCHIA 2-4

S.Stabia: Trombetta, Di Capua, Barba, Donnarumma, Sollo, Esposito, Giordano, Confezione, Permantola, Fattorusso, Liberale, Ingenito

Fenix Ischia: De Felice, Di Iorio G, Nica, Buono, Imondi, Mangione, Alaia, Onorato, Patalano, Pesce, Di Iorio L. All.Giancola

Marcatori: 2′, 4′ Pesce (F), 43′ Di Iorio L. (F), 46′ Buono (F); 54′ Giordano (S), 56′ Fattorusso(S)

Ammoniti: Nica (F), Parmentola (S), Giordano (S)