Calcio a 5, C/2. Un brasiliano per la Fenix Ischia

La Fenix Ischia é lieta di annunciare di aver ingaggiato per la stagione 2022/2023 il brasiliano Mario Elias Zago. Pivot mancino classe 1988, nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Giovinazzo in serie A/2. Nel corso della sua carriera sono tante le presenze in serie A/2 e in serie B. Zago conosce bene la Campania avendo militato in serie C/1 e in serie B con il Sala Consilina dove in una stagione è riuscito a mettere a segno oltre 30 reti. Un giocatore di categoria superiore, un lusso per la serie C/2.

Si comunica, inoltre, che Ivan Alaia è il primo calcettista a firmare il rinnovo per la stagione 2022/2023. Per lui doppia cifra raggiunta e superata abbondantemente nei gol realizzati. Un grande protagonista della scorsa stagione che ha visto la Fenix trionfare in Coppa Campania e nei play-off di serie D in cui il giovane laterale classe ‘97 è stato indiscusso trascinatore. La società intende ringraziare Nicola Di Palma per quanto dato a questi colori nei sei mesi vissuti da protagonista sull’isola. Di Palma non rinnoverà con la Fenix ma con lui resta un legame di forte amicizia e stima reciproca. In bocca al lupo per il futuro!

PATALANO – «Annunciare Mario era un mio pallino da almeno due anni – dice il d.s. Domenico Patalano – . Il suo acquisto è un chiaro segnale che testimonia l’ambizione della società. Con Mario non solo ufficializziamo un grande calcettista, ma anche un grande uomo che mi sento di ringraziare per la buona riuscita della trattativa e per aver accettato la nostra sfida con tanto entusiasmo. Ci darà tanto dentro e fuori al campo».

ZAGO – Il brasiliano così si presenta: «È con grande piacere che abbraccio questo progetto ambizioso con la Fenix Ischia. Da parte mia c’é la voglia e la determinazione di sempre. Spero di portare in alto la società e il nome di Ischia a livello nazionale. Felice della scelta fatta, da oggi lavorerò più di prima e cercherò di dare tutto me stesso per questi colori».

ALAIA – All’indomani del rinnovo, Ivan Alaia afferma che «dopo la stagione vissuta lo scorso anno con la vittoria di coppa e la promozione in Serie C2 il rinnovo è stata una pura formalità. Sono stato accolto come uno di famiglia e andar via non è mai stata un’opzione. Resto qui con tanta voglia di far bene e provare come lo scorso anno a ricambiare la fiducia posta in me da questa stupenda società. Forza Fenix».

AGNESE – Raggiante il presidente Vincenzo Agnese: «Già da settimane siamo a lavoro per rinnovare quasi tutto il blocco della passata stagione e migliorare la rosa con innesti importanti perché vogliamo disputare un buon campionato. Siamo contenti di poter avere con noi Ivan perché è un ragazzo che ha dimostrato di avere un potenziale importante. Credo che sia cresciuto molto nel corso della passata stagione e i primi frutti li abbiamo raccolti nelle partite decisive. E’ un primo passo, contiamo di annunciare a brevissimo i rinnovi di tutti i ragazzi isolani e soprattutto degli acquisti importanti a cui stiamo lavorando e credo che Zago sia davvero un gran bel colpo. Vorrei in conclusione ringraziare di vero cuore Nicola Palma perché nonostante il mancato rinnovo, al di là del rapporto professionale/sportivo ci lega un rapporto di amicizia sincera. E’ raro trovare persone con questi valori e ciò che ha fatto per noi da giocatore, tra l’altro, è sotto gli occhi di tutti».