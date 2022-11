Calcio a 5. Barrese più forte, altro stop per la Libera

La Virtus Libera Isola d’Ischia si conferma in crescita e gioca una ottima gara in casa del forte Napoli Barrese. Gli uomini di De Andrare, ancora imbattuti in campionati, la spuntano, vincendo il match per 3 a 1. In campo, però, la squadra di mister Gino Monaco ha mostrato i progressi già intravisti nello scorso week end, nel match casalingo con lo Sporting Venafro.

A portarsi in vantaggio sono i padroni di casa, alla prima vera palla gol del match. La Barrese dalla sinistra serve Follo che, tutto solo davanti a Di Meglio, non sbaglia. La reazione degli isolani è quasi immediata: Pereira, ben servito, supera in dribbling il portiere avversario e deposita in rete. Prima dell’intervallo, però, Follo approfitta di un errore avversario per riportare avanti la Barrese.

Nella ripresa, la Virtus Libera gioca con personalità ed attacca sin dal primo minuto. Gli isolani, però, incassano la terza rete siglata da Amirante che, ancora una volta, punisce una disattenzione ospite. Gli isolani provano in tutti i modi a riportarsi avanti, ma Natoli si supera con una serie di interventi prodigiosi.