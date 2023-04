Calcio a 11. Ischia Femminile, domenica c’è il Giugliano W

Il Dream Team dell’ischitana Roberta Buono ferma la mini striscia di vittorie dell’Ischia femminile che nelle precedenti uscite era riuscita a battere il Montemiletto con una larga vittoria per 8-1 e la Nocerina sul risultato di 5-3. Due vittorie che avevano dato soprattutto morale in un periodo davvero difficile per le ragazze ischitane. La squadra, infatti, dopo l’entusiasmo che l’aveva portata a ridosso delle prime cinque posizioni ha dovuto fare i conti con numerosi infortuni: stagione finita per il capitano Cennamo per una lesione al crociato, stesso infortunio anche per Bilardi; out pure Urecheaut e Lombardi. Sicuramente un finale di stagione sfortunatissimo per la compagine isolana che domenica scorsa è stata battuta, come detto, dal Dream Team.

Doppietta per Roberta Buono e per la De Marco con rete di Terracciano, mentre per le ischitane sono andate a segno Lanzetta e Lubrano ma di fatto non c’è stata partita. E’ pur vero che, nel frattempo, la Lega ha chiarito che non sono previsti play-off e dunque il campionato ha ormai veramente poco da dire se si considera che il Villaricca è già lanciato per la promozione. Le altre giocano per divertirsi e per provare a migliorare i risultati della stagione precedente. L’Ischia Femminile, però, non avendo una rosa lunghissima, con tutti questi infortuni dovrà affrontare le restanti cinque partite in condizioni veramente difficili. La squadra continua comunque a lavorare con impegno e dedizione cercando di concludere la stagione nel miglior modo possibile.

“Stiamo facendo di necessità virtù – ha commentato a Il Dispari il mister Giacomo Santaniello – abbiamo perso diverse ragazze e dunque ora è molto più difficile fare risultato anche con squadre che teoricamente dovrebbero essere alla portata.

Non cerchiamo alibi ma certamente le difficoltà sono oggettive, resta in ogni caso una stagione importante nella quale ci siamo affermati in questo campionato e nel movimento femminile campano. Le ragazze che scenderanno in campo in queste ultime partite dovranno dare il massimo e per loro è comunque un’occasione ulteriore di crescita” ha dichiarato il tecnico. Attualmente le ragazze isolane occupano la settima posizione in classifica a pari punti (25) con il Giugliano Woman che sarà il prossimo avversario dell’Ischia Femminile domenica mattina al Rispoli.