Calciatore del Lacco Ameno ruba in casa di un dirigente del Real Forio

Rossoneri contro biancoverdi, quasi. Lacco Ameno contro Real Forio, quasi. Ma lo sport è solo un accessorio di questa storia, una sorta di motivo di colore perché si parla di furto.

Nella notte tra venerdì e sabato si è consumato, appunto, un furto in abitazione ai danni di un dirigente del Real Forio, squadra che milita nel campionato di Eccellenza. L’uomo, che dormiva insieme alla moglie, al risveglio ha trovato la casa a soqquadro e si è accorto che mancavano 2mila euro in contanti, tutti in banconote da 50 euro.

Scattate immediatamente le indagini, i Carabinieri della Stazione di Forio, coordinati dal Luogotenente Luigi Di Nola, hanno passato al setaccio i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Le immagini mostrano un ladro solitario, incappucciato, che si muove con sicurezza. Un dettaglio nei movimenti e nell’abbigliamento, tuttavia, non sfugge agli investigatori: quel passo, quel modo di girare per Forio ricordano una persona nota alle cronache giovanili locali.

Il cerchio si stringe rapidamente attorno a un nome. Il sospettato ha appena compiuto 21 anni ed è un calciatore tesserato per il Lacco Ameno. Poche ore dopo, il giovane viene intercettato nella zona della Chiaia, cuore commerciale di Forio, mentre passeggia tra i negozi. Indossa ancora gli stessi vestiti del furto e tiene tra le mani una busta con alcuni capi di abbigliamento appena acquistati.

Durante la perquisizione, i militari trovano nelle sue tasche 1.400 euro in contanti, suddivisi in 28 banconote da 50 euro. Una coincidenza troppo precisa per passare inosservata.

Il ragazzo, che non ha opposto resistenza, è stato denunciato a piede libero. I carabinieri hanno sequestrato il denaro, che sarà restituito al legittimo proprietario.