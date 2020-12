Caffè Corretto Edits presenta “Macinato Fresco #001”

Da quando è esplosa la pandemia anche il mondo dello spettacolo si è dovuto adeguare. Niente più rappresentazioni, niente più concerti, niente più manifestazioni e appuntamenti in presenza. E così, per continuare ad essere comunque vicini al pubblico, per continuare ad “esistere”, sfruttando le tecnologie oggi in nostro possesso, ci si è adeguati con gli eventi in streaming. Rispetto al passato, oggi siamo certamente più fortunati, in quanto possiamo comunque riuscire a comunicare in tanti modo diversi e continuare a fare musica, arte, intrattenimento.

E’ quanto hanno deciso di fare anche Giuseppe Fimiani e Fabio Iacono (in arte Bplan & Fab_o) con la loro etichetta discografica “Caffè Corretto Edits” per salutare nella maniera migliore il 2020, l’anno più difficile per il mondo intero. E così si sono inventati un nuovo format. “Macinato Fresco”. Così come il macinato fresco è la tradizionale miscela italiana di caffé pregiati e selezionati dall’aroma intenso, ben equilibrato, ricco di sfumature e dal retrogusto dolce, “Macinato Fresco” by “Caffè Corretto Edits” è una “miscela” di tradizione, arte, musica e amore.

Per il primo appuntamento, la scorsa estate sono stati ospiti del monumento simbolo dell’isola d’Ischia: il Castello Aragonese. Questo video registrato ad agosto con riprese aeree del Castello e della Baia di Sant’Anna finora non era ancora stato mandato in onda live. E così Giuseppe e Fabio hanno pensato di mandarlo on line inserendolo nell’evento del giorno di San Silvestro. Con l’intento di valorizzare le bellezze nostrane proponendo talenti isolani. L’evento comprende infatti musica live con un intro di Gianvito di Maio che proporrà un tributo ad Ennio Morricone, dj set con Bplan & Fab_o e live painting di Nunzia Mazzella. Riprese e montaggio del video sono di Emanuele Minerva.

L’appuntamento è per le ore 17.30 del 31 dicembre in streaming su Facebook Live e Youtube per un’ora da trascorrere insieme anche se distanziati. Pandemia e lockdown infatti non possono fermare la creatività e la voglia di incontrarsi comunque, sia pure in una maniera diversa.